S'acheter un vélo de course, est-ce accessible pour le grand public? Éléments de réponse...

J-2 avant le Grand Départ du Tour de France à Bruxelles. Les vedettes de la Grande Boucle, ce sont évidemment les cyclistes, mais aussi leurs vélos… Des machines de moins de 7kg, à la pointe de la technologie, qui valent beaucoup d’argent. Alors justement, combien coûte un vélo de course ? Est-ce un sport accessible financièrement au grand public ? Et quel est le prix de ceux des coureurs du Tour de France ?

Pour obtenir une réponse, rendez-vous dans une grande chaîne d’articles de sport, où le premier vélo de course est affiché au prix de 260 Euros.

"C’est un vélo pour découvrir le sport. On est sur un cadre en aluminium avec un plateau à l’avant et quelques vitesses à l’arrière. C’est pour une sortie de temps en temps, mais ce n’est pas pour quelque chose d’intensif", explique Jeremy Malevez, vendeur spécialisé.

Un vélo donc pour les débutants mais pas destiné aux coureurs du Tour de France. A l’opposé, le plus cher du magasin, monte à 3600 Euros. Alors, question, quelle différence avec le premier?

"Ce qui intervient le plus dans le prix d’un vélo, c’est la qualité du cadre et les périphériques. On va passer sur des transmissions en aluminium léger avec des pièces en titanes. Les roues seront en carbones, avec plus de rendement", ajoute Jeremy Malevez.

PRIX DE DÉPART: 6.000 EUROS!

Résultat: un vélo de 7kg, 4 de moins que l’entrée de gamme en aluminium. Dans son atelier, Kévin termine d’assembler l’un des produits les plus chers de son magasin. Son prix démarre à 6000 euros!

"Plus on va monter dans les gammes de prix du vélo, plus le vélo va être rigide. Plus il va transmettre la force du cycliste au sol. Pour aller de plus en plus vite. Plus on va monter en gamme, au moins il y aura de perte d’énergie", précise Kévin Parmentier, un vendeur spécialisé.

Prenons l’exemple du vélo de Philippe Gilbert. C’est qui coute le plus cher, c’est le cadre et la transmission, 4.000 Euros chacun. On ajoute les roues entre 2 et 3000 Euros, et les autres pièces. Total: entre 11 et 12.000 Euros. Des vélos professionnels qui évoluent sans cesse. Chaque seconde gagnée compte.

"Technologiquement, un vélo par rapport à il y a dix ans, n’avait pas de disque ou de dérailleur électronique. Depuis 4-5 ans, on a ces dérailleurs électroniques et depuis deux ans, des disques", indique Kévin Parmentier.

Toujours plus légers, moins confortables, mais plus résistants, plus performants. Dans le peloton professionnel, le vélo le plus cher aujourd’hui dépasse les 15.000 euros.