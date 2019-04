Peu inspiré offensivement, le leader de Ligue 2 a été tenu en échec ce samedi après-midi à Auxerre (0-0).

Douze points d'écart avec le troisième de Ligue 2, le Paris FC, à désormais sept journées de la fin de la saison: on ressort la calculette toutes les semaines et on ne voit pas comment le FC Metz pourrait manquer la montée en Ligue 1 la saison prochaine. Mais il faut encore patienter pour pouvoir le clamer haut et fort, chiffres à l'appui, peut-être au soir du match face au Gazélec Ajaccio à Saint-Symphorien, dans deux semaines...

Car les hommes de Vincent Hognon se sont montrés extrêmement timides ce samedi après-midi sur la pelouse d'une AJ Auxerre très mal en point en Ligue 2 (elle venait d'enchaîner cinq défaites de suite au coup d'envoi). La mauvaise surprise aurait même pu arriver, la dernière frappe croisée de Dugimont n'étant pas loin de se loger dans les buts d'Oukidja durant les arrêts de jeu.

LES AUXERROIS PLUS DANGEREUX

Ainsi, si Metz s'est mis à contrôler le match dès les premières minutes, c'est bien Auxerre qui a sonné la première -et grosse- alerte avec cette frappe de Fomba à trente mètres, qui s'est écrasée sur le poteau gauche d'Oukidja (15e). Au cours d'une première période assez pauvre en occasions nettes (Boulaya, Diallo et Cohade ont tenté leur chance, sans succès), ce fut alors le moment le plus fort d'une partie largement dominée, mais de manière stérile, par les Mosellans.

Au début de la seconde période, c'est encore un Auxerrois, Souprayen, qui a sorti le maigre public de l'Abbé-Deschamps de sa sieste en plaçant une frappe puissante à mi-hauteur, sortie par le portier messin, côté gauche (55e). Dans la foulée, Philippoteaux semait la zizanie dans la surface messine pour tenter sa chance au ras du poteau gauche (59e), puis Yattara adressait une frappe puissante à ras-de-terre captée par Oukidja (60e).

"ON N'A PAS SU ACCÉLÉRER"

A peine a t-on vu un mouvement conclu par Gapka et Balliu, lequel a débouché sur un corner (79e), puis une reprise de volée cadrée mais peu dangereuse de Jallow (87e), entré en fin de match. En nombres d'occasions, c'est bien Auxerre qui a dominé cette partie un rien soporifique, mais heureusement pour les Grenats, cela ne suffit pas.

"On n'a pas su accélérer le jeu pour les mettre en danger. Dans ces cas-là, il faut savoir ne pas perdre. C'est un bon point à l'extérieur" a commenté Cohade après le match.

Prochain rendez-vous pour Metz, vendredi à Saint-Symphorien face à Chateauroux.