L'accession en Ligue 1 se précise pour le FC Metz, vainqueur de Châteauroux ce vendredi (2-1) grâce à son attaquant Diallo, auteur d'un doublé.

C'est l'une des dernières fraîches soirées que l'on aura vécu cette saison à Saint-Symphorien et on a bien cru, durant la première demi-heure de ce match face à Châteauroux ce vendredi soir, que le FC Metz était encore un peu engourdi, une semaine après avoir partagé les points sur le terrain d'Auxerre (0-0). Il aura donc fallu une faute adverse dans la surface d'Oukidja et un penalty en faveur des Grenats, pour réchauffer (légèrement) tout le monde.

Comme souvent, c'est Cohade que l'on a retrouvé à l'origine d'un contre, aiguillant Boulaya sur le côté droit, lequel trouvait Diallo au deuxième poteau. L'attaquant, victime d'une faute, convertissait facilement son penalty à ras-de-terre, côté gauche, laissant Pillot sans réaction (1-0, 30e).

Voilà qui constituait l'événement déclencheur d'une belle soirée pour les hommes de Vincent Hognon, d'autant plus que leur buteur avait la bonne idée de doubler la mise dix minutes plus tard. Bien placé au deuxième poteau, cette fois sur un centre de Nguette venu de la gauche, le Sénégalais marquait tranquillement du plat du pied (2-0, 40e) et se hissait à nouveau, par la même occasion, en tête du classement des buteurs de Ligue 2, avec 22 réalisations.

A la lutte pour rester, eux, en Ligue 2, les Castelroussins revenaient en seconde période avec des intentions beaucoup plus affirmées. Monté aux avant-postes, Bourillon ajustait une reprise de volée que l'on voyait se loger dans les buts d'Oukidja (50e).

Cinq minutes plus tard, c'est Livolant, plein axe, qui forçait le gardien messin à effectuer une grosse parade. Puis, sur une perte de balle mosellane, Mandanne était lancé en profondeur mais manquait d'un peu de vitesse et de souffle pour trouver le cadre d'Oukidja (70e).

L'entrée de Niane donnait un nouvel élan aux Grenats, à l'image de cette frappe cadrée sur le côté droit (79e) ou sur ce contre mené en duo avec Angban, et qui aurait pu donner beaucoup mieux (86e). Bousculés et brouillons, les Grenats se faisaient surprendre en toute fin de match par Diarra (2-1, 88e), s'assurant malgré eux des arrêts de jeu sous tension.

Mais l'essentiel a été fait, comme Brest, toujours distancé de six points et vainqueur à Nancy (2-3). Metz se retrouve toujours plus proche de la Ligue 1, en attendant le choc de lundi entre le Paris FC et Lorient.

Prochain rendez-vous pour Metz, vendredi prochain en Corse, sur la pelouse du GFC Ajaccio.