Avant la destruction d'une des tribunes de son stade, le FC Metz propose aux supporters de pouvoir emporter un des sièges.

Si vous souhaitez "emporter un morceau de l’histoire du Stade Saint-Symphorien" chez vous, c'est le moment. Car l'enceinte va changer.

La tribune sud sera bientôt détruite et reconstruite à neuf. Pour les supporters nostalgiques de ces heures passées devant la pelouse, il est possible de récupérer un voire plusieurs sièges.

Vous pouvez les réserver directement en ligne et venir les récupérer les 22 et 23 mai entre 13h et 19h. Ils seront vendus au prix de 10€ l'unité. Les abonnés "Tribune Sud" de la saison pourront même choisir quel siège en particulier ils souhaitent conserver.

"Les fonds récoltés profiteront au développement du Lycée Bernard Serin de Génération Foot à Dakar" précise le club.

Pensez à réserver avant le 14 mai, date limite pour faire votre choix.