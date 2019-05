Pluie de stars à Niederkorn le mois prochain: Nuno Gomes, Nuno Valente, Louis Saha, William Gallas. Ils seront tous là pour la bonne cause.

Nuno Gomes, Louis Saha, Nuno Valente, William Gallas, Jeff Strasser, Philipp Degen et bien d'autres. Ils seront tous à Niederkorn le 8 juin pour participer à un match de gala qui se déroulera sur la pelouse du club de Niederkorn à l'occasion de son centenaire.

Une initiative signée ELA, une association qui cherche à sensibiliser le public à la leucodystrophie, un groupe de maladie génétique qui détruit le système nerveux central.

Mais ça ne s'arrête pas là puisque l'association a prévu une véritable fête qui commencera dès 10h au stade Jos-Haupert avec un tournoi de Teqball qui accueillera toutes écoles, sociétés et associations qui souhaitent y participer.

Cerise sur le gâteau: les deux gagnants du tournoi d'entreprise pourront s'intégrer à l'effectif de l'équipe d'ELA pour le match de gala et donc jouer aux côtés de joueurs comme Nuno Gomes, Louis Saha ou encore William Gallas (18h).

Place ensuite à l'Oldies Cup dont le coup d'envoi sera donné à midi pour aboutir sur une finale qui devrait commencer à 16h45. Ensuite, ce sera aux jeunes du club de Niederkorn (moins de 13 ans) de se démarquer dans un match d'ouverture qui les confrontera à l'équipe de l'association.

A 18h, les stars monteront sur la pelouse pour affronter le cadre du Progrès Niederkorn. Une rencontre de 90 minutes qui devrait faire frissonner les fans du ballon rond. En effet, comme nous l'a confié Christophe Lambot, chargé de mission pour l'ELA, "ce sont des compétiteurs, ils viendront donc pour jouer au foot".

Et quand tout ce beau monde aura rangé les crampons, une after party est prévue sur le site même. Une journée organisée dans le but de lever des fonds pour l'association. Des fonds qui sont destinés à la recherche pour lutter contre la leucodystrophie.