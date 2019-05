D'ici 2021, le stade du FC Metz aura totalement changé de look.

"Vous risquez d'être surpris par ce projet qui se concrétise" nous a-t-on prévenu, ce lundi soir, au cinéma Gaumont d'Amnéville. Ce projet, c'est celui du nouveau stade Saint-Symphorien, annoncé en mars 2018 et qui était présenté par le président du FC Metz, Bernard Serin, accompagné du maire de la ville Dominique Gros et des élus du département et de la région. La capacité totale sera portée de 24.985 à 30.000 places, pour un coût total de 60 millions d'euros (45,5M€ supportés par le club, 5M€ par la ville, autant par le département, 4,5M€ par la région Grand Est).

UNE NOUVELLE TRIBUNE ET DEUX QUARTS DE VIRAGE

Et il faut bien avouer que cette future enceinte a de quoi réjouir tous les amoureux du club grenat. Car le projet ne se limite pas à remplacer la tribune Sud (qui datait de 1976), dont la démolition a débuté ce lundi au "lendemain" du titre de champion de Ligue 2 décroché par le club. Celle-ci sera livrée en août 2020, alors que l'équipe première "s'apprêtera à reprendre une nouvelle saison en Ligue 1" a glissé malicieusement Bernard Serin. Elle comportera six niveaux, certains étant consacrés aux entreprises ou au coworking.

Comme pressenti, deux quarts de virage (sud-est et sud-ouest) vont également être construits d'ici août 2021. Les deux autres virages, en revanche, ne risquent pas d'être comblés de sitôt dans la mesure où ils accueillent les deux piliers qui soutiennent la tribune nord.

UNE ALLURE (BEAUCOUP) PLUS MODERNE

Afin d'harmoniser l'ensemble de l'architecture (les tribunes ont été réalisées à des époques différentes et cela se voit), le stade va également être "enveloppé", lui donnant une allure bien plus moderne, à l'image de ce qu'on voit un peu partout en Europe. "Ce stade fait parti du paysage de Metz, qu'on voit bien sûr depuis l'A31, autoroute très empruntée quotidiennement" a souligné le président du club.

Un parvis piéton va être mis en place derrière la nouvelle tribune, séparé du flux automobile et les contrôles d'accès vont être rénovés.

Le système son et lumière va lui aussi être complètement rénové, de façon à permettre plus de scénarisation à l'entrée des joueurs, par exemple.

ATTIRER DES ENTREPRISES DU LUXEMBOURG

La nouvelle tribune Sud ne portera pas de nom dans l'immédiat, même si l'on a compris que le président n'écartait pas l'idée de céder aux sirènes du naming.

Durant les travaux la saison prochaine, la capacité du stade tombera à 22.000 places, un chiffre "que nous ne dépassons que trois à quatre fois par saison" relativise Bernard Serin.

Le FC Metz va donc se doter d'un très bel outil, dont une partie s'ouvrira aux entreprises, y compris celles du Luxembourg: "il n'y a aucun championnat professionnel au Grand-Duché, dans aucun sport, a souligné le président du club grenat. Ce stade que nous voulons de haut standing a donc aussi l'ambition d'attirer les entreprises du Luxembourg."