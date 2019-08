Angers n'a fait qu'une bouchée du FC Metz samedi soir. Rarement mis en difficulté, ils ont corrigé les hommes de Vincent Hognon.

Les Angevins ont annoncé la couleur samedi soir avec un but de la tête de El Melali dès la 4e minute. Très vifs dans leurs séquences offensives, les hommes de Stéphane Moulin ont fait souffrir la défense messine tout au long de la rencontre. L’équipe d’Angers n’a pas cessé de se projeter vers l’avant et a fini par obtenir un deuxième but à quelques instants de la pause. Santamaria, esseulé aux abords de la surface, a envoyé une frappe sèche s’écraser contre le poteau d’Oukidja (44e, 2-0).

Au retour des vestiaires, les Grenats ont manqué de mordant et se sont faits punir peu après l’heure de jeu. A peine entré sur la pelouse, Alioui n’a eu qu’à pousser le ballon au fond des filets pour en finir avec les espoirs messins (3-0, 67e). Malgré quelques tentatives timides des Messins, la réaction n’est jamais venue. L’intensité de jeu des Angevins a eu raison de la combativité des hommes de Vincent Hognon qui avaient manifestement capitulé avant le coup de sifflet final. Le coach avait pourtant prévenu ses joueurs : "Angers a été l’équipe qui a le plus couru la saison dernière. De ce point de vue, c’est un exemple à suivre."

Les Grenats affronteront le PSG la semaine prochaine (30.8). Ils devront redresser la barre s'ils ne veulent pas être corrigés à domicile.