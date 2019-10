Le FC Metz, qui avait enrayé une spirale négative ces derniers temps, a rechuté ce samedi soir à Brest (2-0). Le revoilà en position de relégable.

Les présences de Diallo et de Nguette sur la pelouse ce samedi soir à Brest ont certes balayé une inquiétude qui a accompagné les Messins durant toute la semaine. Co-meilleur buteur de Ligue 1, le premier, touché au péroné, est une arme offensive dont les Grenats ne peuvent pas se passer.

Mais, malgré la présence de ses forces vives et un but refusé à Boye dès la 8e minute pour une faute dans la surface, les Messins ont vite vu cette partie en terres bretonnes prendre une bien mauvaise tournure. D'abord, sur le côté gauche, Court s'est en effet joué de la défense mosellane avant d'adresser un centre impeccable au second poteau. Faussurier, pas assez gêné par Delaine sur ce coup-là, a tenté et réussi une reprise en extension de l'intérieur du pied pour tromper Oukidja (1-0, 11e). Dur à avaler pour des Messins auteurs d'une entame de match correcte. Cela a été encore plus dur à encaisser juste avant la mi-temps lorsque Court a ajusté un corner parfait jusqu'aux six mètres où Castelletto a surgi pour marquer d'une tête croisée (2-0, 45e).

Entre-temps, même si cette première période n'a pas toujours été très emballante, elle a tout de même vu les Grenats se montrer dangereux par l'intermédiaire de Cohade (41e), qui a forcé Léon à s'allonger pour éviter l'égalisation. Plus présent dans le jeu, Metz s'est ainsi fait punir par le réalisme brestois, et a repris en seconde période avec un désavantage lourd à porter.

BONJOUR TRISTESSE...

C'est d'ailleurs les Brestois qui se sont montrés les plus dangereux au retour des vestiaires, avec un Grandsir qui forçait Oukidja (50e) puis Fofana (51e, 55e) à la vigilance. Et côté Messin? Franchement pas grand-chose, malheureusement. Entré en jeu, Ambrose essayait bien de donner un soupçon d'espoir aux supporters mosellans en adressant une frappe enroulée (69e) et en ajustant une frappe plus lourde non cadrée (74e). Mais Léon, le portier breton, a fait à chaque fois ce qu'il fallait pour éteindre les quelques velléités offensives des Grenats.

Peu en vue lui aussi, Diallo a signé la meilleur occasion du match côté lorrain à neuf minutes de la fin, en trouvant le poteau gauche de Léon après l'avoir pourtant éliminé (81e). Mais Cardona manquait d'aggraver le score, ratant sa frappe croisée juste avant les arrêts de jeu (90e). Bref, une soirée bien tristounette pour des Messins qui vont donc passer la trêve internationale au froid, en position de relégable.

Dans deux semaines, il s'agira de prendre des points face à Nantes avant un déplacement qui s'annonce déjà périlleux à Lyon.

REACTIONS

Thomas Delaine (FC Metz, au micro de Beinsport): "On a pris un but rapidement sur coup de pied arrêté. On manque beaucoup d'efficacité dans les deux zones de vérité, c'est ça qui nous fait défaut. Il va falloir continuer à travailler, ne pas lâcher même si c'est très compliqué dans la tête ce soir. On doit trouver plus de liant dans le jeu et afficher plus de détermination dans la zone de vérité."

Donovan Leon (Brest, au micro de Beinsport): "Je suis content pour l'équipe, il fallait réagir, cette victoire nous fait du bien. Personnellement, ça ne s'était pas bien passé contre Monaco, là je suis content d'avoir contribué à prendre les trois points. Après, il y a une hiérarchie, le coach me met en numéro 2 et voilà..."