Deux joueurs du FC Metz ont été impliqués dans un accident de la route dimanche sur l'autoroute A4.

Le défenseur Manuel Cabit et le milieu de terrain Kévin N'Doram ont été impliqués dans un accident de la route sur l'A4 ce dimanche après-midi.

D'après le FC Metz, le milieu de terrain s'en est sorti indemne mais "sera mis au repos quelques jours" pour lui permettre de se remettre du choc de l'accident.

Manuel Cabit n'a pas eu cette chance et est "sérieusement blessé". Il est actuellement hospitalisé au CHU de Reims, où ses proches l'ont rejoint. "Ses coéquipiers, ses coaches et l’ensemble du FC Metz lui apportent leur plus intense soutien dans ces moments difficiles et lui souhaitent une guérison rapide" écrit le club dans un communiqué.