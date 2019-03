Op der Schi-WM zu Seefeld an Éisträich huet an der 50 km Course mam Holund e weidere Norweger eng Goldmedaile gewonnen.

20 km nom Départ hat den 30-Järegen Norweger alles riskéiert a sech vum Haaptfeld ofgesat. Zäitwäis konnt e bis zu 1 Minutt Ecart erausfueren an déi aner Leefer kruten en och net méi ageholl an den Hans Christer Holund wënnt virum Alexander Bolushnov (+27,8 Sekonnen) an dem Sjur Roethe (+57,8 Sekonnen).