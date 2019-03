E Sonndeg de Mëtteg goufen zu Beetebuerg den neie Champion an déi nei Championne am individuelle Championnat am Turne gesicht.

D'Nora Nardecchia vum Flic Flac konnt sech dann e Sonndeg iwwer den Titel bei den Damme freeën. D'Turnerin vun Déifferdeng konnt sech um Enn nëmme ganz knapps géint d'Maité Baum vu Beetebuerg behaapten. Iwwerdeems d'Nardecchia um Barren an um Buedem nëmme liicht besser Punkte krut wéi d'Baum, konnt si op der Putter wuel den Titel fir sech entscheeden. Dass de Sprong bei der Athletin vum Flic Flac net esou gelonge war, sollt keng gréisser Auswierkungen hunn. Déi drëtte Plaz konnt sech d'Katrin Eichorn vum Cercle Gym réimech sécheren, dat nëmmen hauchdënn virum Lisi Graf vum Nordstad Turnveräin. PDF: Hei den Detail vun de Resultater vun den Dammen Den Alessio Monaco vu La Liberté Nidderkuer kënnt da bei den Hären op déi éischte Plaz, dat virum Sidney Wiltgen an dem Jérôme Büchler, allebéid vum SC Bieles. Um Enn hat den Turner vun Nidderkuer 59,117 Punkten op sengem Kont, virun allem um Buedem an un de Réng huet de jonke Sportler eng gutt Performance higeluecht. De Sidney Wilmes op der 2. Plaz kënnt am Ganzen op 58,317 Punkten. Den zweeten SC-Bieles-Athlet ass op der 3. Plaz da mat 56,667 Punkte schonns liicht ofgeschloen. PDF: Hei den Detail vun de Resultater vun den Hären. Links PDF: Hei den Detail vun de Resultater vun den Hären.

PDF: Hei den Detail vun de Resultater vun den Dammen