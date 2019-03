Mam Leandro Barreiro Martins, dem Christopher Martins an dem Vincent Thill waren direkt 3 Lëtzebuerger um Freidegowend fir hir Veräiner a Asaz.

Regionalliga Südwest

An der Regionalliga Südwest hat den SV Elversberg den FSV Mainz 05 op Besuch. Den Aldin Skenderovic souz bei Elversberg de ganze Match op der Bänk. De Leandro Barreiro Martins stoung an der Startopstellung bei der Bundesliga-Reserve-Ekipp vu Mainz. Hien huet de ganze Match duerchgespillt.

Fir Elversberg huet de Sinan Tekerci an der 48. Minutt den 1-0 geschoss. An der 67. Minutt war et den 2-0 duerch den Kevin Koffi. De Gaetan Krebs konnt an der 85. Minutt souguer nach op 3-0 erhéijen. Domat war de Match entscheet. Mainz huet awer an der 89. Minutt nach duerch den Dominic Peitz den 3:1 markéiert.

Ligue 2

An der franséischer Ligue2 stoung de Christopher Martins fir den ES Troyes AC géint LB Châteuroux vun Ufank un um Terrain an huet och duerchgespillt. An der 83. Minutt huet de Kevin Fortune den 1:0 fir Troyes geschoss, nodeems hien eréischt 3 Minutte virdrun agewiesselt gouf.

Troyes steet elo mat 45 Punkten op Plaz 6 an der Tabell vun der Ligue 2.

National

Am Match tëscht Rodez AF an dem FC Pau stoung de Vincent Thill fir Pau an der Startformatioun. Et sollt kee gudde Match fir Pau ginn, well si verléieren auswäerts mat 2:0. De Vincent Thill krut an der 74. Minutt eng giel Kaart.