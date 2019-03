Um Freideg war schonn e Match vum 16. Spilldag an der Éierepromotioun. Mamer ka sech do iwwerraschend däitlech géint Mäertert-Waasserbëlleg behaapten.

Nodeems et an der Halbzeit nach 1:1 stoung, huet Mamer an den zweete 45 Minutten eng Schëpp drop geluecht an um Enn stoung et 3-1 fir d'Heemekipp, déi domat wichteg Punkte sammelt.

Mamer mécht eng Plaz gutt a klëmmt mat elo 14 Punkten op Plaz 11. Mäertert-Waasserbëlleg bleift bei 24 Punkten a Plaz 6.

E Sonndeg um 16 Auer da sinn all déi aner Matcher vum 16. Spilldag.

Käerjeng - Kanech

US Esch - Wooltz 71

Ierpeldeng - Sandweiler

Jonglënster - Millebaach

Wiermer - Rodange

Biissen - Hesper