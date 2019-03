Tottenham verléiert iwwerraschend géint Southampton a léist wichteg Punkte leien.

Am internationale Futtball waren ënnert aanerem den AC Milan, Tottenham, Barcelona an Atletico Madrid am Asaz.

Premier League

Southampton - Tottenham 2:1

Am englesche Championnat wollte sech d'Tottenham Hottspur weider a gudder Form presentéieren, dëst sollt hinnen um Enn awer net geléngen. Nodeems de Kane seng Faarwen an der 26. Minutt no enger schéiner Virlag vum Dele Alli a Féierung brénge konnt, hat nach alles op eng Victoire vun de Gäscht gedeit.

Nom Säitewiessel hate sech d'Gäscht allerdéngs net opginn, a sou war et an der 76. Minutt de Valery, dee Southampton erëm an de Match brénge konnt. Nëmme 5 Minutte méi spéit konnt de Ward-Prowse d'Iwwerraschung da perfekt maachen. Et war him gelongen, ee Fräistouss aus gutt 20 Meter direkt am Gol ënnerzebréngen.

Manchester City - Watford

18:30 Auer

Ligue 1

Strasbourg - Lyon 2:2

Lyon war ganz staark an de Match gestart a sou hat et och nëmmen 3 Minutte gedauert, bis den Dembélé d'Féierung markéiere konnt. Am zweeten Duerchgang war et erëm den Dembélé, dee vum Punkt erhéije konnt.

Duerno waren et awer d'Männer vu Stroossbuerg, déi besser an de Match koumen. Duerch zwee Goler vum Ajorque innerhalb vu nëmmen enger Minutt konnt Stroossbuerg den 2:2-Ausgläich nach markéieren, a soumat konnte si sech um Enn awer nach ee Punkt sécheren.

Monaco - Bordeaux

20:00 Auer

La Liga

Atletico Madrid - Leganes 1:0

An engem schwaache Match war et de Männer aus Madrid net gelongen, de Match op hir Säit ze zéien. Leganes war déi liicht besser Ekipp, a sou stoung et zur Halbzeit och verdéngt 0:0. Nom Säitewiessel koum Atletico da besser an de Match, dëst well de Saul an der 50. Minutt zwar een Eelefmeter net verwandele konnt ma säi Noschoss hat de Wee an de Filet dann awer fonnt. Atletico hat iwwert de ganze Match gekuckt um Enn och déi besser Chancen, a sou setze si sech um Enn mat 1:0 duerch.

Barcelona - Rayo Vallecano

18:30 Auer

Serie A

Chievo - AC Milan

20:30 Auer

