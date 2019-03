Um Sonndeg ass d'Finall géint d'Maryna Chernyshova aus der Ukrain.

Um Samschdeg stoung d'Eleonora Molinaro an der Halleffinall vum ITF-Turnoi an Antalya an der Tierkei. Nodems d'Lëtzebuergerinn am éischte Saz nach mat 4:6 ënnerleeë war, konnt sech déi op 2 gesate Spillerin den zweete Saz mat 6:4 sécheren. Hir Géignerin, d' Yukina Saigo aus Japan konnt am drëtte Saz net méi mathalen, a sou konnt d'Lëtzebuerger sech den entscheedende Saz mat 6:2 erkämpfen a steet an der Finall, déi um Sonndeg gespillt gëtt. Do wäert mam Maryna Chernyshova allerdéngs och erëm eng staark Erausfuerderung.