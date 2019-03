E Freideg den Owend gouf zu Mamer d'Dammenvëlosekipp "Andy Schleck Cycles Women Team-Immo Losch" virgestallt.

E Freideg den Owend gouf zu Mamer d'Dammenvelosequipe Andy Schleck Cycles Women Team-Immo Losch virgestallt.

Des Equippe soll et jonken an talentéierten Dammen erlaben lues a lues ob en Niveau ze kommen deen et hinnen erlaabt spéider och kennen an enger Profi Equipe ze fueren.

den Zéissenger Veräin deen nieft eng Vëlosschoul fir d`Kanner och ganz enk mam Dammenvelosport verbonnen ass ass frou datt een dëst Ziel erreecht huet an lo en gutt strukturéiert Equipe ob den Been stoen huet.déi éischten Coursen stinn schonn dësen Weekend um Programm.

Communiqué

Sous son nouveau nom qui est celui de « Team Andy Schleck Cycles – Immo Losch » l’équipe cycliste féminine luxembourgeoise continue son développement après une première expérience en 2018. En effet outre son Youth & B Team, qui va participer tout comme l’année dernière à deux Coupes des Nations pour Dames Juniors (Gent-Wevelgem et Omloop van Borsele), un Development Team de dix Dames Espoirs/Elites de haut niveau a été recruté afin de participer à un calendrier Dames Elites mixte de courses internationales et nationales.

Ce Development Team équilibré comprendra les Luxembourgeoises Elise Maes et Anne-Sophie Harsch comme rouleuses-grimpeuses, la Championne de Norvège de CLM en titre Line Gulliksen et les sprinteuses Claire Faber (LUX) et Frida Knutsson (SWE). Le groupe est complété par l’expérimentée Suédoise Sara Olsson, la prometteuse et polyvalente Finlandaise Viivi Puskala et les trois plus jeunes Sarah Berkane (FRA), Hana Hermanovska (CZE) et Isabel Ellis (GBR) qui effectueront leur première saison au niveau Elites. Il est à noter aussi qu’une coopération avec l’équipe nationale suisse de piste a été entamée et qui verra les Suissesses Léna Mettraux et Michelle Andres participer partiellement au programme du Team.

Leur programme débutera le 9 et 10 mars prochain avec une épreuve du calendrier national à Oostduinkerke suivie de l’épreuve Omloop van Westhoek (UCI 1.1). Le Festival Elsy Jacobs (UCI 2.1) fera évidemment partie du programme et sera l’occasion pour l’équipe de se montrer à domicile.

Le Youth & B Team est composé de quinze membres dont les deux Championnes du Luxembourg Nina Berton (Dames Juniors) et Marie Schreiber (Débutantes). A noter que la Britannique Kate Wootton, la Finlandaise Aino Hämäläinen et la Française Rosine Jung renforceront l’équipe sur les courses internationales. Leur programme sera sensiblement le même que l’an dernier avec pour commencer Gent-Wevelgem (Dames Juniors et Débutantes).

A noter également qu’une présentation des équipes du Team Andy Schleck Cycles – Immo Losch sera faite le 8 mars à 19h00 à Mamer (Am Schlass).

Development Team

Effectif : Elise Maes, Anne-Sophie Harsch, Line Gulliksen (NOR), Claire Faber, Frida Knutsson (SWE), Sara Olsson (SWE), Viivi Puskala (FIN), Sarah Berkane (FRA), Hana Hermanovska (CZE) et Isabel Ellis (GBR). Invités : Léna Mettraux (SUI), Michelle Andres (SUI).

Directeur sportif principal : Jimmy Wagner

Directeurs sportifs adjoints : Tim Ballini, Michel Zangerlé

Staff : Mike Reinert, Lex Schroeder, Jean-Claude Anen, Nathalie Nothum, Laurent Schneider

Youth & B Team

Effectif : Wiltgen Pia, Berg Mia (Dames Elites), Berton Nina, Nothum Lis, Barthels Maïté, Nesser Aurélie (Dames Juniors), Schreiber Marie, Langer Jil, Keller Julie, Rommes Nina, Reuter Caroline, Wenzel Liv, Carier Lena (Débutantes), Langer Noa, Schmitz Anouk (Cadettes).

Directeur sportif principal : Michel Zangerlé

Directeurs sportifs adjoints : Tim Ballini, Mario Nothum

La jeune cycliste du Team Andy Schleck Cycles - Immo Losch, Claire Faber a remporteé le 06 janvier 2019 de fort belle manière l'épreuve de l'omnium de la ACT Track Ligue à Manchester.

Lancée sur la piste par son entraîneur Jimmy Wagner qui a détecté un profil de puissance des plus intéressants chez sa jeune prodige et sous les conseils du spécialiste britannique Tony Orrell, Claire Faber a dominé la course en remportant les cinq épreuves qui étaient au programme de cet omnium. Il ne s'agissait là seulement de la 2e course sur piste de sa jeune carrière, ce qui semble être très prometteur pour la suite.

Michel Zangerlé

Manager

Team Andy Schleck Cycles - Immo Losch