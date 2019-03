Den Thomas Grün wënnt mat de Gladiators Tréier. D'Tina Welter wënnt am Handball mat dem VfL Waiblingen géint den TuS Lintfort.

Basket

Am hollännesche Basket wënnt den Alex Laurent mat den Helder 95:64 géint BAL Wert. De Lëtzebuerger stoung 19 Minutten um Terrain a konnt 10 Punkte bäisteieren.

An der däitscher Pro A am Basketball gewënnt den Thomas Grün mat de Gladiatore Tréier 82:74 géint Rostock a festege soumat hir 7. Plaz an der Tabell.

Bei den Damme verléiert d'Magalie Meynadier mat de Wohbau Angels géint de Leader Herner TC mat 66:73.

Handball

An der 2. däitscher Bundesliga wënnt d'Tina Welter am Handball mat dem VfL Waiblingen mat 36:24 géint den TuS Lintfort.

D'Lëtzebuergerin konnt 3 Goler zur Victoire bäidroen.