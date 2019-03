Bei engem ITF-Tournoi zu Antalya an der Tierkei muss sech d'Eléonora Molinaro an der Finall mat 4:6 a 4:6 géint d'Maryna Chernyshova geschloe ginn.

Déi jonk Lëtzebuergerin war bei dësem Tournoi op 2 gesat an hat an den éischten 3 Tier och net all ze vill Problemer. An der Halleffinall ass et eng éischte Kéier méi knapp ginn an an der Finall sollt et dunn net méi duergoen, fir ze gewannen. Hir Géignerin aus der Ukrain war einfach en Tick ze staark.