Um Sonndeg stoung d'Poursuite bei den Dammen um Programm an do konnt sech hannert dem Denise Herrmann, d'Tiril Eckhoff virum Laura Dahlmeier behaapten.

An enger ganz staarker Course gewënnt déi Däitsch Leeferin Denise Herrmann mat enger Avance vun 31,4 Sekonnen virum Tiril Eckhoff aus Norwegen. Op déi 3. Plaz koum mam Laura Dahlmeier eng weider däitsch Leeferin wat sech am Ziilsprint der Norwegerin huet misse geschloe ginn.