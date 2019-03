Zu Kranjska Gora a Slowenien gouf um Sonndeg de leschte Slalom virun der Finall gefuer. Op déi 2. Plaz koum den Henrik Kristoffersen virum Marcel Hirscher.

Am 2. Laf huet de Ramon Zenhäusern aus der Schwäiz d'Konkurrenz mat engem fantasteschen 2. Laf dupéiert a gewënnt de Slalom zu Kranjska Gora. Och den Henrik Kristoffersen deen nom 1. Laf 90 Honnertstel Avance hat, huet am ganzen 2 Sekonnen verluer a koum op déi 2. Platz. Den eigentlechen Dominator Marcel Hirscher gouf dës kéier "just" den drëtten.