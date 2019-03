An England klappt Liverpool Burnley mat 2:0 an Chelsea kënnt net iwwert en 1:1 eraus. Lille sëtzt sech mat engem knappen 1:0 géint Saint-Etienne duerch.

Bundesliga

Hoffenheim - Nürnberg 2:1

Hoffenheim war déi däitlech besser Ekipp a war héichverdéngt mat 1:0 a Féierung no den éischte 45 Minutten. Nodeems Hoffenheim en éischten Eelefmeter no Videobeweis oferkannt krut, huet den Arbitter an der 25. Minutt nach eng kéier op de Punkt gewisen nodeems den Erras de Ball widdert d'Hand krut. De Kramaric ass cool bliwwen an huet de Mathenia an den aneren Eck gescheckt. No 61 Minutten konnt Nürnberg dann awer ausgläichen wéi de Behrens aus 10 Meter ofzéie konnt an dem Baumann am Gol ass de Ball nach ënnert dem Kierper duerchgerutscht. Hoffenheim wollt sech awer net mat engem Punkt zefridde ginn an et war nees de Kramaric deen de Ball artistesch mat der Hack iwwert d'Linn drécke konnt. Zu dësem Moment war et éischter glécklech fir Hoffenheim a batter fir Nürnberg.

Hannover - Leverkusen 18h00

LINK: Den Iwwerbléck vun der Bundesliga

Premier League

Liverpool - Burnley 4:2

Liverpool hat iwwert de ganze Match gesinn méi Spillundeeler mee huet sech phaseweis an der 2. Halschent wäit zeréck gezunn mee konnten de Match awer ganz verdéngt gewannen. 2x Firmino an 2x Mané hu mat hire Goler dëse Match entscheet. Fir Burnley hunn de Westwood an de Gudmundsson getraff.

Chelsea - Wolverhampton 1:1

Laang louch Chelsea géint Wolverhampton am Réckstand nodeems de Jimenez an der 56. Minutt den 1:0 schéisse konnt. Mee et war de Belsche Superstar, Eden Hazard, dee senger Ekipp mat engem Gol an der 92. Minutt e Punkt rette konnt.

Arsenal - Manchester United 17h30

LINK: Den Iwwerbléck vun der Premier League

Ligue 1

Saint-Etienne - Lille 0:1

Et huet bis zur 87. Minutt gedauert bis de Pepe Lille erléise konnt an den 1:0 schéisse konnt. Bei Saint-Etienne sinn an de Schlussminutten d'Nerven mat duerch gaangen wéi an der 90. Minutt den Debuchy déi giel-rout Kaart gesinn huet an an der 93. Minutt krut de Khazri wéinst onsportlechem Verhalen déi glat rout Kaart.

LINK: Den Iwwerbléck vun der Ligue 1

La Liga

Real Valladolid - Real Madrid 20h45

LINK: Den Iwwerbléck vun der La Liga

Serie A

Inter Mailand - SPAL 2:0

Mat 2:0 ka sech Inter géint SPAL duerchsetzen an huet domadder seng Pflichtaufgab erledegt. D'Goler hunn den Politano (67.') an de Gagliardini (77.') geschoss.

LINK: Den Iwwerbléck vun der Serie A