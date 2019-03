Um Sonndeg stoung de 16. Spilldag um Programm an do kënne souwuel d'Jeunesse wéi och d'Fola net gewannen an Déifferdeng kënnt géint Péiteng ënnert d'Rieder

Diddeleng ka sech mat 2:1 géint Mondorf duerchsetzen a profitéiert dovun dat d'Jeunesse just 1:1 géint Ettelbréck spillt an dat d'Fola och net iwwert en 1:1 géint Stroossen eraus komm ass.

Bei Déifferdeng leeft et den ament och net gutt an Si koumen doheem géint Péiteng mat 1:5 ferm ënnert d'Rieder.

Donierft gewënnt dann och nach Rouspert mat 4:2 géint Rëmeleng, Nidderkuer klappt Hueschtert mat engem knappen 1:0 an Hamm ka sech e bëssen aus der Kris befreien a gewënnt ënnert dem neien Trainer Goncalo Cruz mat 2:0 géint de Racing.

Déifferdeng - Péiteng 1:5

Ee méi schéin wéi deen aneren waren d'Goler vu Péiteng an der éischter Halschent. An der 19. Minutt war et de Bojic deen de Ball aus 25 Meter an de Wénckel geknuppt huet. Nëmmen 2 Minutte méi spéit huet den Dzanic, no Zouspill vum Sawaneh, de Ball aus ganz spatzem Wenckel am Filet ënnerbruecht. Déifferdeng hat sech nach net ganz rehabilitéiert, do huet den Abreu no enger onglécklecher Ofwier vum Semedo de Ball aus 25 Meter an de rietsen Eck geschoss wat ganz batter fir Déifferdeng war.

Och no der Paus huet Déifferdeng sech net richteg gewiert an et huet ni dono ausgesinn wéi wann se iwwerhaapt eng kéier an de Match kéinten zeréck kommen. An der 60. Minutt gouf et no engem Foul Eelefmeter fir Péiteng an de Sawaneh ass vum Punkt äiskal bliwwen. No 77 Minutten konnt Déifferdeng den Eieregol schéissen wéi den Deruffe eleng op de Golkipp zougelaf ass an den 1:4 konnt schéissen. An der 87. Minutt koum et nach méi batter wéi de Basic de Ball an de Gol schéisse konnt.

Rouspert - Rëmeleng 4:2

Et ware praktesch just déi Rousperter déi gespillt hunn a Rëmeleng net vill Chance gelooss hunn. An der 13. Minutt huet de Weirich eng wonnerschéi Pass op de Biedermann gespillt, fräi virum Winckel hat dësen keng Problemer. No 26 Minutten war et nees de Weirich dee sech gutt duerchgesat huet, eng Pass op de Yao gespillt huet an aus 3 Meter hat dee keng Problemer. Kuerz virun der Paus war et nees de Yao deen eleng op de Winckel zougelaf ass an deem keng Chance gelooss huet.

No der Paus ass et dann nach eng kéier richteg héich hirgaangen wëll Rëmeleng war nees zeréck an de Match komm wéi se nees bis op 2:3 erukoumen. An der 53. Minutt war et de Gomes dee vun engem Mëssverständnis an der Rousperter Defense profitéiere konnt. No 76 Minutten war et nees de nämlechten deen einfach aus 22 Meter ofgezunn huet an dem Bürger am Gol keng Chance gelooss huet. Mee Rouspert huet nees direkt reagéiert an nëmmen 2 Minutte méi spéit nees op 4:2 gestallt huet. De Weirich huet eng schéi Flank an d'Mëtt bruecht an de Biedermann huet de Ball an de Gol gekäppt.

Mondorf - Diddeleng 1:2

Diddeleng huet schnell d'Heft zu Mondorf an d'Hand geholl an huet op den 1:0 gedréckt. No 40 Minutten konnt de Stolz seng Faarwen dann och verdéngt a Féierung bréngen. No enger Flank vum Sinani stoung de Stolz ganz eleng am Strofraum, huet de Ball ugeholl a mat engem placéierte Schoss dem Özcan am Gol keng Chance gelooss.

No der Paus ass Mondorf dunn awer besser an de Match komm an huet den Diddelenger d'Liewen schwéier gemaach. An der 74. Minutt ass et hinnen dann och tatsächlech gelongen den Ausgläich ze schéissen. De Martins huet eng schéin "une-deux" mam Soares gespillt an dem Martins säi Schoss ass am Joubert sengem laangen Eck gelant.

© Cliff Block

Fola - Stroossen 1:1

D'Fola war guer net gutt am Match an der éischter Halschent a konnt sech guer keng Chancen erausspillen. Stroossen dogéint huet ganz gutt verdeedegt an ass och zu Chance komm. Kuerz virun der Paus an der 44. Minutt sinn d'Gäscht dunn och verdéngt a Féierung gaangen. Den Delgado huet de Ball op de Runser ofgeluecht an deen huet de Ball an de Gol geschoss.

An der 2. Halschent huet d'Fola sech awer däitlech verbessert an huet enormen Drock op de Stroossener Gol opgebaut. An der 74. Minutt hunn se sech dann och belount. Eng Flank konnt de Seydi verwäerten an huet de Ball fir den 1:1 an de Gol geschoss.

© Kevin Estebanez

Hueschtert - Nidderkuer 0:1

An der éischter Halschent sollt zu Hueschtert kee Gol falen mee et waren déi Nidderkuerer déi dominéiert hunn an Hueschtert huet op Konter gelauert. Déi bescht Chance fir Nidderkuer gouf et an der 39. Minutt, mee de Karayer konnt de Pleimling zwee mol hanerteneen aus 10 Meter net iwwerwannen.

Och nom Téi war et net dee beschte deen d'Spectateuren gewise kruten mee d'Gäscht vu Nidderkuer konnten an der 62. Minutt mat 1:0 a Féierung goen. Aus 20 Meter huet de Sebastien Thill de Ball volley an de laangen Eck gesat.

© Gilles Carlizzi

Etzella - Jeunesse 1:1

D'Etzella ass besser an de Match komm mee et waren dann awer déi Escher déi an der 9. Minutt mat 1:0 a Féierung konnt goen. Et war den N'Diaye deen de Gol fir d'Jeunesse schéisse konnt. Dono konnt d'Jeunesse awer d'Iwwerhand iwwert de Match iwwerhuelen mee d'Etzella war trotz allem net ënnerlëen an huet laang méi fir de Match gemaach ouni awer e Gol kënnen ze realiséieren.

D'Etzella huet an den zweete 45 Minutten op de Gol gedréckt a wollt onbedéngt den 1:1 schéissen. An der 67. Minutt war et dann sou wäit: No engem Corner vum Holtz stoung de Correia goldrichteg an huet de Ball aus kuerzer Distanz am Gol ënnerbruecht.

© Raoul Michels

Hamm Benfica - Racing 2:0

An der éischter Halschent war et e realtiv onspektakuläre Match mat wéinege Chancen op béide Säiten a keng Ekipp konnt sou richteg geféierlech ginn. Sou war et och en Eelefmeter dee fir den 1:0 an der 41. Minutt gesuergt huet. No engem Corner huet e Spiller vum Racing de Ball mat der Hand gespillt. Den Eelefmeter konnt de Ruffier vum Mokrani zwar paréieren mee de Borges huet am séiersten reagéiert an huet de Ball am Noschoss an de Gol geschoss.

No der Paus war de Racing méi präsent a wollt onbedéngt Ausgläich schéissen. Mee et war de Mokrani vun Hamm deen dem Racing e Strëch duerch d'Rechnung gemaach huet. Hien huet et mol einfach aus der Distanz probéiert an de Ball ass onhalbar mat Hëllef vum Potto am Filet gelant.