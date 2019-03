International Medie mellen, de franséische Coach soll nach haut den Trainer Santiago Solari ofléisen. Confirméiert ass dat awer - nach - net.

Spuenesch a franséisch Medie si formell, belscher an däitscher hunn d'Nouvelle opgegraff: De Zizou soll hannescht bei Real op Madrid an dat wuel mat effet immédiat, wéi et heescht, well hie soll den aktuellen Trainer Santiago Solari nach e Méindeg ofléisen.

Eng offiziell Confirmatioun gëtt et allerdéngs nach net ...

De Zinédine Zidane war jo bis d'lescht Joer Trainer vun de Merengue, éier e fräiwëlleg, no 3 Champions-League-Victoiren um Stéck, opgehalen huet.