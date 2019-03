An enger Partie fir de 25. Spilldag an der Bundesliga huet Frankfurt zu Düsseldorf mat 3:0 gewonn.

D'Eintracht konnt mat de Goler vum Paciencia (48. Minutt) an deenen 2 vum Haller (91. an 93. Minutt) déi 5. Plaz an der Tabell verdeedegen.

D'Resultater an Tabell am Iwwerbléck