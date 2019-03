Juventus Turin kritt et mat Atletico Madrid ze dinn a Manchester City spillt géint Schalke 04.

Am Allersmatch hate sech d'Englänner mat 3-2 géint d'Equipe aus der däitscher Bundesliga behaapt.

An där zweeter Partie vum Owend sti sech Juventus an den Atletico Madrid géintiwwer. De Match gëtt live den Owend um zweete Kanal vun RTL Tëlee Lëtzebuerg iwwerdroen. Am Allersmatch hat d'Juve 0-2 verluer.

E Mëttwoch sinn et dann d'Matcher tëscht Bayern a Liverpool souwéi dem FC Barcelona a Lyon.