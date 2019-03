Bei der Biathlon-Weltmeeschterschaft am schwedeschen Östersund gouf et en Dënschdeg eng Goldmedail fir d'Lokalmatadorin Hanna Öberg.

D'Schwedin ass feelerfräi bliwwen a konnt och am Lafen iwwerzeegen. No de 15 Kilometer hat si um Enn 23,6 Sekonnen Avance op d'Italienerin Lisa Vittozzi, déi och feelerfräi bliwwe war an 32,5 Sekonne Virsprong op d'Justine Braisaz aus Frankräich, déi eng Strofminutt krut.