En Dënschdeg den Owend war d'Suite vun de Retourmatcher vun den Aachtelsfinallen an der Champions League.

Juventus Turin huet en Dënschdeg den Owend richteg gutt gespillt a si hu mat Hëllef vun hirem grousse Star Cristiano Ronaldo, deen dräimol getraff huet, d'Iwwerraschung perfekt gemaach a mat 3:0 gewonnen, fir sech esou fir d'Véierelsfinallen ze qualifizéieren, dat nodeems een den Allersmatch mat 0:2 verluer hat. Manchester City hat da méi e liichten Owend, déi konnte sech ganz kloer mat 7:0 géint Schalke duerchsetzen a stinn domat ganz souverän an der Véierelsfinall.

⏰ RESULTS ⏰



⚪️⚫️ Cristiano Ronaldo hat-trick sends Juventus into last 8

🔵 Manchester City reach quarter-finals in style at home



🤔 Best performance?#UCL pic.twitter.com/BGinQjvxhu — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 12. März 2019

Juventus Turin - Atlético Madrid 3:0

Den Allersmatch war fir Juventus Turin ee richtegt Debakel. Spilleresch huet net vill funktionéiert bei der "Aler Damm" an och, wat d'Resultat ugeet, hat ee sech sécherlech ganz aner Saache virgestallt. Den Allersmatch am Wanda Metropolitano zu Madrid huet een nämlech mat 0:2 verluer. Deemno hat een en Dënschdeg den Owend eng richteg Mammut-Aufgab viru sech. Atlético Madrid ass nämlech eng vun de stäerksten Ekippen, wat d'Defense ugeet. Virun allem ass d'Ekipp vum Diego Simeone bekannt fir haarden a kämpferesche Futtball.

D'Juve huet vun Ufank un dann och Vollgas ginn an an der 4. Minutt war de Ball dunn och am Gol, ma den Arbitter huet dësen net gëlle gelooss an dat zu Recht. Ier de Chiellini de Ball an de Gol geschoss huet, hat de Ronaldo den Oblak am Gol vun Atlético gefoult.

Den Tabelleleader aus Italien huet sech dovun awer net ofbrénge gelooss an huet weider monter no vir gespillt. Atlético war iwwerdeems beméit, fir hanne kompakt ze stoen. Kloert Zil bei de Gäscht war wuel, op Konteren ze laueren.

An der 22. Minutt haten d'Spuenier dunn eng éischt kleng Chance, do war et Schoss vum Koke aus der Distanz, deen awer iwwert de Gol gaangen ass.

Am Uschloss hunn d'Italiener sech dunn awer fir hiert Engagement belount, well an der 26. Minutt si si mat 1:0 a féierung gaangen. De Bernardeschi huet eng Flank op den zweete Potto bruecht, wou de Juanfran net opgepasst huet an a sengem Réck konnt de Cristiano Ronaldo de Ball an de Gol käppen.

VIDEO: Den 1:0 fir Juventus Turin duerch de Ronaldo De Cristiano Ronaldo konnt no enger Flank vum Bernardeschi mam Kapp markéieren.

Kuerz drop hat de Bernardeschi du bal selwer ee Gol nogeluecht, ma säi Fräistouss sollt knapps iwwer de Gol goen.

Dono huet Juventus dunn awer e bëssen Tempo erausgeholl, d'Koordinatioun am Spill no vir huet net méi ganz esou geklappt an esou ass bis zur Paus och net méi vill geschitt, esou dass d'Juve mat engem 1:0-Avantage an d'Paus gaangen ass. Kuerz virun der Paus gouf et op béide Säiten nach eng gutt Chance, eemol war et e Kappball vum Chiellini fir d'Juve an op der aner Säit war et de Morata och mam Kapp.

Déi bescht Aktiounen aus der 1. Hallschent Onkommentéiert Bildmaterial.

Nom Säitewiessel huet Juventus dunn nees direkt d'Heft an d'Hand geholl an an der 49. Minutt konnte si dunn esouguer den 2:0 markéieren. No enger Flank vum Cancelo koum de Ronaldo mam Kapp un de Ball an ufanks hat ee gemengt, den Oblak hätt de Kappball vum Portugis gehalen, ma d'Gollinnentechnik huet gewisen, dass de Ball schonns hannert de Linn war, ewéi den Oblak den Arrêt gemaach huet.

VIDEO: Den 2:0 fir Juventus Turin duerch de Ronaldo Och den zweete Gol huet de Ronaldo mam Kapp markéiert, dat no enger Flank vum Cancelo.

Atlético Madrid war bis heihinner iwwerfuerdert mam Spill vun der Juventus an d'Spuenier hunn elo misse méi aktiv ginn, well mat dësem Stand wär et an d'Verlängerung gaangen. D'Gäscht stoungen dann elo och net méi ganz sou déif a si hu probéiert, de Géigner éischter ze attackéieren, fir selwer méi un de Ball ze kommen.

An der 82. Minutt hat d'Juve dunn eng riseg Chance fir den 3:0. De Chiellini huet eng wäit Pass no vir an de Laf vum agewiesselte Moise Kean gespillt an deen ass eleng a Richtung Oblak gelaf, ma de jonke Buteur huet de Ball nieft de Gol geschoss.

Dunn an der 86. Minutt tatsächlech den 3:0 fir Juventus Turin an op en Neits war et de Cristiano Ronaldo an déi Kéier vum Eelefmeterpunkt, dat nodeems de Bernardeschi am Strofraum gefall war.

VIDEO: Den 3:0 fir Juventus Turin duerch de Ronaldo An der Schlussphas huet de Portugis dunn och nach vum Punkt getraff.

Bis zum Schluss ass et dunn och bei dësem Resultat bliwwen an domat gewënnt Turin mat 3:0 géint ganz schwaach Spuenier an en plus steet d'Juve domat awer nach an der Véierelsfinall vun der Champions League.

Déi bescht Aktiounen aus der 2. Hallschent Onkommentéiert Bildmaterial.

Manchester City - FC Schalke 04 7:0

De Resumé vum Match Manchester City géint FC Schalke 04 Manchester City huet Schalke 04 mat 7:0 ofgeschoss.

Fir Schalke leeft den Ament näischt wéi et soll. An der Bundesliga huet een an der lescht 2 richteg batter Néierlage missen astiechen an och am Allersmatch géint Manchester City huet een net déi beschte Figur ofginn. Duerch zwee Eelefmeter louch een am Avantage a spéiderhi war een esouguer an Iwwerzuel 2:1 vir, ma nawell huet d'Ekipp vum Domenico Tedesco de Match mat 2:3 doheem verluer. Ee Weiderkomme war nawell méiglech, ma dofir hätt ee vill changéiere missen.

Manchester City huet awer wéi erwaart d'Heft an d'Hand geholl a si hu probéiert, de Match ze kontrolléieren an den Tempo ze dirigéieren. Laang Zäit ass awer net vill dobäi erauskomm, well Schalke hanne gutt stoung. An der 14. Minutt gouf et dunn déi éischt gutt Chance vum Match. De Sterling gouf op der Säit lancéiert an ass eragezunn, wou hien de Ball zeréckgeluecht huet fir den Agüero, ma den Argentinier huet nëmmen de Potto getraff.

An der 33. Minutt huet den Arbitter Clément Turpin dunn op den Eelefmeterpunkt gewisen, dat well de Bruma de Bernardo Silva am Strofraum um Trikot gezunn hat. De Video-Assistent huet dem Arbitter och Recht ginn an esou konnt den Agüero sech de Ball op de Punkt leeën. Den Argentinier ass ganz cool bliwwen a konnt vum Punkt aus op 1:0 stellen.

Mam 1:0 war dunn awer d'Äis esou richteg gebrach an et sollt elo richteg batter gi fir Schalke. An der 38. Minutt war et op en Neits ee Ball an d'Déift fir de séiere Sterling, deen an d'Mëtt gezunn ass an do nach emol opgeluecht huet fir den Agüero an déi Kéier war de Ball dobannen an domat stoung et 2:0.

Sergio Agüero now has 8 goals in the round of 16 🔥🔥🔥#UCL pic.twitter.com/wUG8jLXwrU — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 12. März 2019

Nëmme 5 Minutte méi spéit war et esouguer den 3:0 fir d'Haushären. Den Zinchenko mat enger Pass an de Laf vum Sané, dee ganz eleng virum Fährmann stoung an dunn och dëse iwwerwanne konnt.

Och an der 2. Hallschent war Manchester City déi dominant Ekipp a Schalke krut virun allem de Leroy Sané net an de Grëff. Direkt no der Paus ass hien eleng op de Gol vu Schalke gelaf, ma do huet hien donieft geschoss. Kuerz drop war et eng ähnlech Situatioun an do huet hien de Ball erageschoss, ma e sollt net zielen, well hien am Abseits stoung.

De 4:0 sollt nawell falen an op en Neits war de Sané bedeelegt. De fréiere Schalker gouf nees op der Säit lancéiert an huet eng wonnerbar Pass op de Sterling gespillt, deen dunn och nach de Fährmann mat engem stramme Schoss iwwerwanne konnt.

Bei Schalke ass iwwerhaapt näischt méi gaangen a si konnte frou sinn, dass Manchester City elo och e puer Gäng zeréckgeschrauft hunn a gutt duerchgewiesselt hunn.

An der 71. Minutt ass dunn och nach de 5:0 gefall. Den Zinchenko huet op en Neits de Sané ugespillt an deen huet de Ball zréckgeluecht an de Réck vun der Defense op de Bernardo Silva, deen aus knapp 10 Meter getraff huet.

Den agewiesselte Foden huet dunn an der 78. Minutt op 6:0 erhéicht an op en Neits koum d'Virlag vum Leroy Sané.

An der 84. Minutt huet de Gabriel Jesus du mat engem Distanzschoss fir d'7:0-Schlussresultat gesuergt an domat och fir déi héchsten Néierlag vun engem däitsche Veräin an der Champions League.