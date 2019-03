Bei der Biathlon-Weltmeeschterschaft am schwedeschen Östersund gouf et iwwer 20 Kilometer bei den Hären een Iwwerraschungsgewënner.

Den Arnd Peiffer aus Däitschland konnt sech hei nämlech d'Goldmedail sécheren. Den DSV-Athlet huet 20 vun 20 Scheiwe getraff, ass deemno also feelerfräi bliwwen. Um Enn hat hien 1 Minutt an 8 Sekonnen Avance op de Wladimir Iliev aus Bulgarien an 1 Minutt an 9 Sekonnen op den Tarjei Bö aus Norwegen. De grousse Favorit Johannes Thingnes Bö huet dräi Feeler geschoss a kënnt mat engem Réckstand vun 2 Minutten op déi 9. Plaz.