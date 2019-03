Den FC Liverpool wënnt um Enn kloer 3:1 zu München an dierf sech genee sou op d'Véierelsfinall freeë wéi den FC Barcelona, dee 5:1 géint Lyon gewonn huet.

An der Kinneksklass vum europäesche Futtball stoungen e Mëttwoch den Owend déi lescht zwou Aachtelsfinallen um Programm. Bayern München hat den FC Liverpool op Besuch an zu Barcelona huet Lyon missen untrieden. A béide Partië war fir Spannung gesuergt, well béid Allermatcher waren 0:0 ausgaangen ...

CHAMPIONS LEAGUE: Den Iwwerbléck.

Bayern München - FC Liverpool 1:3

Datt vill um Spill stoung, dat huet een zu München vun Ufank u gemierkt. Béide Ekippe waren nervös a bei béide Formatiounen ass an der Offensiv an den éischte Minutten net vill gelaf. Si hu sech quasi géigesäiteg neutraliséiert, et wier bal eppes wéi Schach hat de Paul Philipp op RTL Télé Lëtzebuerg gemengt. Eng eenzeg kleng Chance hat de Münchner Stiermer Lewandowski an der 15. Minutt, ma hien ass e bëssen ze vill liicht géint de Van Dijk am Strofraum gefall an den Arbitter huet direkt signaliséiert, datt et keen Eelefmeter géif ginn an datt weiderzespille wier.

Virdrun hat de Liverpooler Trainer Klopp ewell musse wiesselen: De Fabinho koum fir den Henderson, dee sech blesséiert hat.

D'Münchner, déi doheem jo an Zuchzwang waren, hate méi Ballbesëtz, ma ouni nenneswäert Chancen - a markéiert huet dunn de Géigner: An der 26. Minutt konnt de Mané vun enger onglécklecher Aktioun vum Manuel Neuer profitéieren. De Bayern-Kipper war ze fréi erauskomm, gouf ausgespillt an de Mané hat keng Méi, de Ball herrlech an de Gol ze zierkelen: 1 zu 0 fir Liverpool, wat direkt zwou Saache bedeit huet - eng Verlängerung géif et net ginn a fir d'Bayern géif et elo schwéier ginn, well elo wieren 2 Goler néideg fir eng Qualifikatioun ...

VIDEO: CL: Bayern-Liverpool, den 0:1 An der 26. Minutt huet de Mané fir Liverpool getraff.

Als Reaktioun huet den FCB - ënner dem Impuls vum James - méi konsequent de Wee zum Liverpooler Gol gesicht, ma d'Reds bloufe geféierlech.

An der 39. Minutt hunn d'Münchner du markéiert: Wéi de Gnabry de Ball schaarf vun der Säit virun de Gol bréngt, kënnt de Matip derwidder an deviéiert en an den eegene Gol. Duerch e Selbstgol war et also den 1:1, ma och de Lewandowski hätt wuel prett gestanen, fir de Ball iwwer d'Linn ze drécken, wann de Matip net virun him dru komm wier.

VIDEO: CL: Bayern-Liverpool, den 1:1 An der 39. Minutt schéisst de Matip e Selbstgol.

Bayern war also nees am Match an huet gedréckt - et huet ee gesinn, datt d'Münchner am léifste mat engem Avantage an d'Paus gaange wieren, ma si kruten hir kuerzzäiteg Dominanz awer an an e Gol ëmgesat. Also: 1:1 an der Paus.

VIDEO: CL: Bayern-Liverpool, Hihlighten 1. Hallschent Déi bescht Zeenen am Resumé

No der Paus hu béid Ekippen op Feeler vum Géigner gelauert - ma d'Bayern ware gefuerdert an hunn den Drock eropgeschrauft. Eng éischt richteg gutt Geleeënheet gouf et an der 60. Minutt, wéi e flaache Ball vun der Säit vum Gnabry an d'Mëtt koum an de Lewandowski en ëm e Brochdeel vun enger Sekonn verpasst huet.

An der 69. Minutt gouf et dunn awer, no engem Corner, eng äiskal Dusch fir d'Münchner, wéi de bekannt kappstaarke van Dijk méi héich gesprongen ass wéi Hummels a Martínez an den 2:1 fir Liverpool gekäppt huet. D'Bayern haten deen Ament nach 20 Minutten, fir zwee Goler ze schéissen ... eng delikat Missioun.

VIDEO: CL: Bayern-Liverpool, den 1:2 An der 69. Minutt huet de van Dijk den 2:1 fir Liverpool gekäppt.

Den FCB huet also mussen opmaachen, de Kovac huet nei, méi offensiv Spiller bruecht, ma offensiv bloufen d'Münchner ze harmlos, ze ongeféierlech, ze onkoordinéiert an dunn huet de Mané an der 84. Minutt fir d'Entscheedung suergt.

VIDEO: CL: Bayern-Liverpool, den 1:3 An der 84. Minutt suergt de Mané fir d'Entscheedung.

D'Münchner hu resignéiert a sinn no der 1:3-Defaite eliminéiert.

An der Aachtelsfinall war déi Kéier Terminus fir d'Münchner an der Champions League ... a Liverpool steet als 4. englesch Ekipp an der Véierelsfinall.

VIDEO: CL: Bayern-Liverpool, Hihlighten 2. Hallschent Déi bescht Zeenen aus den zweete 45 Minutten.

FC Barcelona - Olympique Lyon 5:1



Am anere Match vum Owend war - spéitstens - vun der 18. Minutt u gewosst, datt et schwéier géif gi fir Lyon, well no enger zimlech onglécklecher Aktioun vum Denayer géint de Suares krut Barça en Eelefmeter, deen de Messi ostentativ labber verwandelt huet.

Barcelona huet doropshin d'Partie dominéiert an huet sech an der 31. och belount, wéi de Coutinho no Pass vum Suares op 2:0 erhéicht huet.

Mat deem Resultat goung et och an d'Paus - déi huet iwwregens mat 6 Minutte Retard ugefaangen, wéinst enger längerer Verletzungspaus goufen eng Partie Minutten nogespillt. De franséische Golkipp Lopes blouf no engem Zweekampf leien, gouf behandelt a konnt duerno och nees weiderspillen.

Wie gemengt hat, d'Loft wier nom 2:0-Avantage eraus, dee gouf an der 58. vum Tousart bestrooft, well op eemol housch et nach just 2:1 fir Barça a Lyon wier een eenzege Gol duergaangen, fir an d'Véierelsfinallen ze kommen.

Barça huet awer nëmme kuerz gewackelt, well an der 78. huet de Messi nees en Ecart vun zwee Goler hiergestallt an den 3:1 geschoss.

Domat net genuch: An der 81. huet de Piqué och nach de 4:1 geschoss an d'Partie dunn definitiv entscheet. An an der 86. Minutt huet dunn och nach den Dembélé getraff, also 5:1 fir den FC Barcelona, dee sech domat souverän qualifizéiert - als eenzeg spuenesch Ekipp, nodeems déi zwee Veräiner vu Madrid - iwwerraschend - eliminéiert gi waren.

CL: Barcelona-Lyon 5:1 - Resumé mat alle Goler Nom 0:0 am Aller ka sech Barça am Retourmatch ganz souverän fir d'Véierelsfinall vun der Champions League qualifizéieren.

An de Véierelsfinallen

Domat stinn elo déi 8 Ekippen vun der Véierelsfinall fest - dorënner 4 englescher a keng däitsch méi, ma dofir nach eng spuenesch, eng italienesch, eng portugisesch an eng hollännesch:

Amsterdam

Barcelona

Juventus

Liverpool

Manchester City

Manchester United

Porto

Tottenham

E Freideg an der Mëttesstonn ginn d'Véierelsfinallen ausgeloust.