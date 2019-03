D’Maria Florencia Palacios huet de Guinness-Rekord vun der Basketballspillerin mat de meeschte Clibb an enger Karriär.

D'Florencia hat 2014/2015 zu Lëtzebuerg bei der Sparta Bartreng gespillt. Säi Mann, den Antonio d’Albero war deemools Damme-Coach vun der Sparta.

Hatt spillt haut zu Breidablik an Island, huet 33 Joer an elo ass et säin 29. Club an 22 Joer.

PDF: En Iwwerbléck vu sengem Liewen a senge Statiounen