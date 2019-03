De Johannes Thingnes Bö an d'Marte Olsbü Roiseland kënne sech bei der Biathlon-WM zu Östersund a Schweden iwwer Gold an der Single-Mixed-Staffel freeën.

Den Duo aus Norwegen wënnt eng spannend Course um Enn mat 13,4 Sekonne virun der Koppel aus Italien mam Dorothea Wierer an dem Lukas Hofer. De Podium gouf komplettéiert vun der lokaler Staffel au Schweden. D'Hanna Öberg an de Sebastian Samuelsson haten 20 Sekonne Retard.

D'norwegesch Koppel hat 6 Nolueder an domat 1 manner wéi den Duo aus Italien, ma d'Norweger si bekannt fir hir Stäerkt am Lafen an déi hu si en Donneschdeg op en Neits bewisen. D'Öberg an de Samuelsson kommen op 8 Nolueder.