Den FC Schalke 04 huet sech en Donneschdeg entschloss, sech vum Domenico Tedesco ze trennen. En Nofolger ass och schonns fonnt.

Den Huub Stevens soll d'Ekipp vu Gelsenkirchen nees op de richtege Wee bréngen. Den Ament leeft et bei Schalke nämlech absolut guer net. An der Champions League gouf ee mat 0:7 vu Manchester City iwwerrannt an eliminéiert. Och an der Bundesliga leeft et aktuell guer net bei de Kinneksbloen. 2:4 géint Bremen, 0:4 géint Düsseldorf an 0:3 géint Mainz, dat sinn déi rezentst Resultater aus dem däitsche Championnat. Dat ergëtt dann och déi 14. Plaz an der Tabell an dat bedeit Ofstigskampf, eppes wat fir eng Ekipp wéi Schalke inakzeptabel ass.

Dofir huet ee sech dann elo decidéiert, den Tedesco ze entloossen a mam Huub Stevens ee routinéierte Mann als Interimstrainer ze engagéieren. De Stevens soll zesumme mam Mike Büskens den Training iwwerhuelen an op d'mannst d'Ekipp den nächste Match géint Leipzig betreien.