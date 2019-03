Déi jonk Lëtzebuergerin konnt sech en Donneschdeg mat 6:2 a 6:3 géint d'Julia Payola aus Spuenien gewonnen.

D'Molinaro hat am éischten Tour schonns mat 1:6, 6:3 a 6:2 géint d'Qualifikantin Amanda Carreras aus Groussbritannien gewonnen. D'Spillerin vun der Schéiss ass bei dësem Tournoi op 6 gesat a kritt et am nächsten Tour mam Alize Lim aus Frankräich ze dinn. Déi 28 Joer al Franséisin ass zu Gonesse op 3 gesat.