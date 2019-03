Ausserdeem hu sech fir d'Véierelsfinall qualifizéiert: Arsenal, Chelsea, Neapel, Slavia Prag, Valencia a Villareal.

No der Champions League en Dënschdeg an e Mëttwoch stoungen um Donneschdeg den Owend d'Retourmatcher vun den Aachtelsfinallen an der Europa League um Programm.

D'Europa League op RTL.lu.

Déi dräi éischt Matcher hunn um 18.55 Auer ugefaangen:

Ganz souverän konnt sech do den englesche Spëtzeclub Chelsea fir d'Véierelsfinall qualifizéieren, dat no engem klore 5:0-Succès bei Dynamo Kiew. Den Aller hat Chelsea schonn 3:0 gewonnen, also 8:0 am Total. Zu Kiew hunn de Giroud direkt dräimol, den Alonso an den Hudson-Odoi (78.) getraff.

Och an d'Ronn vun de leschten 8 huet Neapel et gepackt. D'Ekipp vum Trainer Carlo Ancelotti huet zwar 1:3 géint Red Bull Salzburg verluer, ma well se den Aller doheem mat 3:0 gewonnen hat, goung dat awer duer fir weiderzekommen.

Vill Chance hat Valencia, well eréischt e Gol an der Nospillzäit huet dem spuenesche Club d'Véierelsfinall geséchert. An der 93. huet de Goncalo Guedes den 1:1 géint Krasnodar geschoss, soss wieren d'Russe weider gewiescht, well a Spuenien haten déi 1:2 verluer, en 1:0-Succès wier hinnen also duergaangen. Nom 1:1 konnte sech awer d'Spuenier freeën.

Déi aner 5 Partien hunn eréischt um 21 Auer ugefaangen.

Der Eintracht vu Frankfurt, déi doheem just 0:0 géint Inter gespillt hat, ass e Gol vum Jovic an der 6. Minutt duergaangen, fir an Italien net nëmmen ze gewannen, ma sech doduerch och fir d'Ronn vun de leschten 8 ze qualifizéieren.

Villareal ass och weider, well och doheem konnt ee sech géint Zenit St. Peterburg behaapten. Nom 3:1 am Aller gouf et am Retour en 2:1, domat sinn d'Spuenier kloer qualifizéiert.

Genee esou wéi Arsenal, déi jo - e bëssen iwwerraschend - en 1:3-Réckstand aus dem Aller géint Rennes opzehuelen haten. Ma mat engem 3:0-Succès war dat awer gemaach an esou dierft sech déi englesch Ekipp op d'Véierelsfinall freeën.

Zwou Partien hu mussen an d'Verlängerung.

Zu Prag stoung et no 90 Minutte grad ewéi am Allermatch 2:2 tëscht Slavia a Sevilla, ma du sollten nach 3 Goler falen. Deen éischte fir Sevilla, woumat d'Spuenier am Fong scho bal duerch waren, well dunn huet Slavia nach 2 Goler gebraucht ... an huet déi dann och nach tatsächlech geschoss: duerch de van Buren an der 102. an den Traoré an der 119., domat steet also Slavia an der Véierelsfinall.

Am anere Match hat Benfica no 90 Minutten den 0:1-Réckstand aus dem Aller opgeholl, méi awer och net, also gouf weidergespillt. Duerch Goler vu Francisco Ferreira (94.) a Grimaldo (105.) hunn d'Portugisen dunn awer an der "Extra Time" alles kloer gemaach a sinn nom 3:0 weider.

3 Goler fir Chelsea: Olivier Giroud / © AFP

D'Resultater vum Donneschdeg op ee Bléck:

Slavia Prag - Sevilla 4:3 n.V. (Aller: 2:2)

Benfica Lissabon - Din. Zagreb 3:0 n.V. (Aller: 0:1)

Inter Mailand - Eintracht Frankfurt 0:1 (Aller: 0:0)

Arsenal - Rennes 3:0 (Aller: 1:3)

Villarreal - St. Petersburg 2:1 (Aller: 3:1)

Kiew - Chelsea 0:5 (Aller: 0:3)

Salzburg - Neapel 3:1 (Aller: 0:3)

Krasnodar - Valencia 1:1 (Aller: 1:2)