Zu Nyon an der Schwäiz war elo um Freideg an der Mëttesstonn d'Auslousung vun de Véierelsfinallen an der Futtball-Champions-League.

Ajax Amsterdam kritt et mat Juventus ze dinn. Liverpool krut Porto zougeloust. Tottenham muss géint Manchester City untrieden. A Barcelona huet Manchester United als Géigner. D'Allersmatcher sinn dënschdes a mëttwochs, den 9. an 10. Abrëll. D'Retourmatcher eng Woch drop.