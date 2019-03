E Freideg den Owend stoung praktesch de komplette 17. Spilldag an der BGL Ligue um Programm. E Sonndeg gëtt da just nach 1 Match gespillt.

Den F91 Diddeleng huet de Spëtzematch géint d'Escher Jeunesse komplett dominéiert a wënnt esou schlussendlech och verdéngt mat 3:0 op der Grenz. D'Union Titus Péiteng huet d'Escher Fola dann e Freideg den Owend iwwerrascht. Déi Péitenger wannen nämlech mat 2:1. Déifferdeng verschenkt dann 3 Punkte géint de Stater Racing. De Racing mécht zu 9 aus engem 1:3 een 3:3. De Progrès Nidderkuer huet e Freideg eng Victoire konnte feieren. Déi Giel-Schwaarz wannen doheem mat 1:0 géint den RM Hamm Benfica. Hueschtert iwwerrennt Rëmeleng am Kellerduell mat 4:0 a Stroossen klappt Munneref mat 1:0.

An der Tabell kann den F91 Diddeleng domat seng Avance ausbauen. Fir d'Escher Veräiner war et e richtege schwaarzen Dag, well béid Ekippe falen duerch hir Néierlagen zeréck an de Progrès Nidderkuer ass domat elo Tabellenzweeten.

Jeunesse Esch - F91 Diddeleng 0:3

Um 19.30 Auer e Freideg den Owend gouf de Spëtzematch op der Escher Grenz ugepaff. Den F91 Diddeleng huet hei missen op den Tom Schnell untrieden, iwwerdeems bei der Jeunesse net de Kevin Sommer, ma de fréiere georgeschen U-21-Nationalspiller Lazare Kupatadze am Gol stoung.

An den neie Mann am Gol vun der Jeunesse sollt direkt emol hannert sech gräifen an dat no nëmmen 3 Minutten, well de Clément Couturier huet aus ronn 23 Meter ee richtege Sonndesschoss ausgepaakt. De Ball goung vun der Lat aus an de Gol, keng Chance fir den Escher Golkipp.

Diddeleng war déi kloer besser Ekipp an der Ufanksphas a si hätten an der 9. Minutt eigentlech schonns mat 2:0 missen a Féierung goen. De Couturier hat op der lénkser Säit engem Defenseur de Ball ewechgeholl an ass Richtung Strofraum gelaf, do huet hien op de Stolz gespillt, deen aus 10 Meter ganz fräi ofzéie konnt, ma de Kupatadze konnt de Schoss mat enger staarker Parad entschäerfen.

Déi Escher haten an der 18. Minutt dunn hir éischt Chance vum Match. Den Ndiaye huet vu riets eng Flank an d'Mëtt geschloen, déi koum awer sou geféierlech Richtung Gol, datt de Joubert de Ball huet missen iwwert de Gol deviéieren.

Dono huet de Match sech e bësse berouegt, ma Diddeleng war nawell déi dominant Ekipp an an der 31. Minutt hate si eng weider Chance duerch den Turpel, ma de Golkipp konnt op en neits paréieren.

Nom Säitewiessel huet Diddeleng du fréi hir Avance ausgebaut. De Jordanov huet vu lénks eng Flank an d'Mëtt bruecht an do war et de Stelvio Cruz, deen de Ball an de Gol käppe konnt.

Nëmmen 8 Minutte méi spéit war et dunn esouguer den 3:0 fir den amtéierende Champion. Den Turpel huet sech op der Säit op en Neits ganz staark duerchgesat, ass an de Strofraum gezunn, huet de Ball nach eng Kéier an d'Mëtt ginn an do war et den Danel Sinani, deen de Ball aus knapp 12 Meter an de Filet gesat huet.

D'Jeunesse ass du lues a lues nees e bëssen zou sech komm an an der 67. Minutt hat den Escher Kapitän Milos Todorovic eng gutt Chance, säi Ball gouf awer ofgefälscht an ass esou iwwer de Gol gaangen.

6 Minutte méi spéit hat den Er Rafik dunn eng weider Chance fir d'Jeunesse, ma do huet de Jonathan Joubert eng wonnerbar Parad gewisen.

Bis zum Enn sollt net méi vill geschéien an domat wënnt den F91 Diddeleng virun 815 Spectateure mat 3:0 géint d'Jeunesse Esch.

RFCU Lëtzebuerg - FC Déifferdeng 03 3:3

Nodeems an den éischten 10 Minutten net ganz vill geschitt ass, sollt et dunn awer esou richteg lassgoen. An der 15. Minutt war et den 1:0 fir de Stater Racing. No enger Flank vum Silva Dos Santos koum den Szimayer un de Ball an huet seng Faarwen a Féierung bruecht.

D'Reaktioun vun den Déifferdenger huet awer net laang op sech waarde gelooss. No engem Corner vum Halili an der 18. Minutt konnt de Siebenaler de Ball an de Gol käppen.

De Racing hat sech nach net vum Ausgläich erholl, wéi den FCD03 an der 20. Minutt eng zweete Kéier zougeschloen huet. Den Deruffe huet sech op Riets gutt duerchgesat an huet de Ball an d'Mëtt geflankt op den 2. Potto, wou de Caron mam Kapp fir den Almeida opgeluecht huet an deen huet dat ronnt Lieder an de Gol geschoss.

No dësem Gol hunn déi Déifferdenger sech ëmmer méi zeréckgezunn a si hunn dem Racing de Ball iwwerlooss. Keng vu béide Formatioune konnt sech méi eng Chance erausspillen an esou goung et mam 1:2 aus Siicht vun der Lokalekipp an d'Paus.

Och zum Ufank vun der 2. Hallschent ass net vill geschitt. An der 58. Minutt gouf et nees déi éischt gutt Aktioun vum Match an do ass dunn och nach direkt e Gol gefall an zwar den 3:1 fir Déifferdeng duerch den Almeida. Et war een ofgefälschte Schoss vum Almeida.

Et sollt kuerz nom Géigegol dunn awer nach méi batter gi fir de Racing, well do krut den Tarek Nouidra déi giel-rout Kaart gewisen. Et ass elo richteg aus dem Rudder gelaf, well de Shala krut an der 63. Minutt seng éischt Giel an an der 64. Minutt seng zweet Giel an domat huet och hein den Terrain dierfe verloossen, esou dass den RFCU nëmmen nach zu 9 war.

De Racing huet awer nach net opginn a si konnten zu 9 tatsächlech op 2:3 verkierzen. No engem Corner an der 78. Minutt vum Birk war et den Nakache, dee mam Kapp markéiere konnt.

De Racing huet nach eemol alles probéiert a si sollten tatsächlech nach belount ginn. An der 94. Minutt war et nämlech dunn den Dan da Mota, deen no engem Gewulls fir d'3:3-Schlussresultat suerge konnt.

© Gilles Carlizzi

US Rëmeleng - US Hueschtert 0:4

An der éischter Hallschent war et zu Rëmeleng gréisstendeels eng ausgeglache Partie, wou béiden Ekippen net wierklech vill gelongen ass.

Déi éischt Chance vum Match goung op de Kont vun Hueschtert. Do war et de Bei deen iwwer déi riets Säit gaangen ass an an der Mëtt den Desevic fonnt huet. De Spiller vun Hueschtert huet et aus der zweeter Rei probéiert, ma de Schoss war bei wäitem net placéiert genuch.

Déi bescht Chance an der éischter Hallschent geet awer op de Kont vun der Lokalekipp. An der 18. Minutt huet den Dragovic do mat engem Volley awer nëmmen de Potto getraff.

Déi bescht Chance vun Hueschtert gouf et an der 23. Minutt, wou den Desevic eleng virum Winckel stoung, de Ball awer nieft de Gol geschoss huet.

Kuerz virun der Paus, an der 44. Minutt huet de Potto dunn nach emol gerett fir Hueschtert, dat no engem Distanzschoss vum Gomes.

An den zweete 45 Minutten hu béid Formatiounen et dunn och nees dacks aus der Distanz probéiert, mä dat ouni Erfolleg. An der 58. Minutt konnt Hueschtert sech dunn awer iwwer den 1:0 freeën. Den Denis Stumpf huet de Ball zeréckgeluecht fir de Khalid Lahyani an deen huet de Ball perfekt getraff an esou seng Faarwen a Féierung bruecht.

No dësem Gol huet bei Rëmeleng du guer näischt méi funktionéiert a bei Hueschtert bal alles. Nëmmen 2 Minutten nom 1:0 konnt den Denis Stumpf nämlech den 2:0 markéieren, dat op Virlag vum Desevic.

An der 66. Minutt war et dunn de Lavie, deen op 3:0 stelle konnt, dat no enger gudder Konterattack vun de Jonge vum Henri Bossi.

Hueschtert hat elo awer nach ëmmer net genuch an den Eichhorn huet an der 73. Minutt op 4:0 erhéicht. Dëst sollt och de leschte Gol vum Match sinn an domat ass et um Enn eng verdéngten an awer och ganz wichteg Victoire fir d'US Hueschtert. Fir Rëmeleng gëtt et iwwerdeems ëmmer méi schwéier. Mat 9 Punkte sti si ganz ënnen um Wupp vun der Tabell.

Progrès Nidderkuer - RM Hamm Benfica 1:0

De Progrès Nidderkuer krut e Freideg den Owend Besuch vum RM Hamm Benfica. An et waren d'Haushären, déi besser an dëse Match komm sinn. An der 9. an an der 10. Minutt war et déi nei Recrue, de Patrick Etshimi, deen do zu gudde Chancë koum. Déi eng Kéier huet hien de Ball awer net richteg getraff an déi aner Kéier ass säi Schoss knapps laanscht de Potto gaangen.

De Progrès ass ëmmer méi staark ginn an an der 21. Minutt hätte si du missen a Féierung goen. De Karapetian gouf an d'déift geschéckt, den Armenier huet sech ganz eleng virum Alves presentéiert, ma den Hammer Golkipp konnt de Ball ganz cool paréieren an esou e Réckstand verhënneren.

No dëser Chance sinn déi Hammer dunn emol lues awer sécher erwächt an hunn ëmmer erëm vu Ballverloschter vum Progrès profitéiert, fir Konterattacken ze lafen.

Grad an där Phas, wou ee gemengt huet, Nidderkuer wier elo aus dem Spill, do hu si den 1:0 markéiert. De Karapetian huet de Ball zeréckgeluecht op de Ramdedovic, deen aus ronn 25 Meter ofgezunn huet, säi Schoss gouf nach ofgefälscht an esou hat den Alves am Gol keng Chance, de Ball ze halen. Esou ass de Progrès mat dëser knapper Féierung an d'Paus gaangen.

An der zweeter Hallschent hu béid Formatioune sech schwéier gedoen, fir geféierlech virun de géigneresche Gol ze kommen. A wann dat enger Ekipp gelénge sollt, dann den Nidderkuerer. An der 48. Minutt war et ee gudde Fräistouss vum De Almeida an an der 61. Minutt ass de Karapetian eleng op de Gol gezunn, mä béid Kéiere konnt den Alves de Ball halen.

Hamm konnt net méi entscheedend intervenéieren an esou kann de Progrès net nëmmen dëse Match gewannen, ma si klammen och an der Tabell op déi zweete Plaz an hunn 3 Punkte Retard op de Leader Diddeleng.

© Jeff Birsens

Union Titus Péiteng - Fola Esch 2:1

D'Escher Fola huet de Match vun Ufank un dominéiert an hat schonns fréi an der éischter Hallschent direkt e puer Chancen, fir a Féierung ze goen. An der 3. Minutt war et zum Beispill de Ryan Klapp, dee bal op 1:0 gestallt hat. Den Escher Buteur hat een Defenseur stoegelooss, war Richtung Gol gezunn an huet ofgezunn, ma hie krut just d'Lat ze paken.

An der 8. Minutt hat de Stefano Bensi eng weider ganz gutt Chance. De Lëtzebuerger Nationalspiller gouf wonnerbar an de Laf geschéckt, ma hien huet de Ball knapps laanscht de Potto geschoss.

No 20 Minutten Escher Dominanz dunn de grousse Schock fir d'Gäscht. De Bojic huet déi éischt Golchance genotzt, fir d'Partie op d'Kopp ze stellen a mat 1:0 a Féierung ze goen.

D'Fola huet awer weider Gas ginn, si hu permanent gedréckt a wollten den Ausgläich. Et sollt awer ganz aneschters kommen, well an der 35. Minutt huet Péiteng eng zweete Kéier zougeschloen.

D'Fola hat am Mëttelfeld ee wichtege Ball verluer, de Sawaneh gouf du vum Dzanic wonnerbar an d'Déift geschéckt an deen huet virum Gol net laang gezéckt an op 2:0 gestallt. Domat ass Péiteng ganz iwwerraschend mat engem 2:0 an d'Paus gaangen.

An der Paus hat de Jeff Strasser du reagéiert an hien huet de Seydi bruecht fir de Muharemovic. D'Fola huet weider vill Drock gemaach a si goufe belount an zwar vum agewiesselte Seydi. Dee konnt no enger Stonn nämlech den Uschloss markéieren. Et war ee Schoss vum Sinani, deen den Amodio gutt paréiere konnt, ma de Seydi stoung genau richteg, well deem ass de Ball genau virun d'Féiss gefall an deen huet sech dëst net entgoe gelooss.

D'Fola huet och am Uschloss weider no vir gespillt, ma richteg Geféierleches sollt dobäi net méi erauskommen. Um Enn verléiert d'Escher fola zu Péiteng mat 1:2, domat ass et no 10 Matcher ouni Néierlag nees déi éischt Defaite fir d'Ekipp vum Jeff Strasser.

© Kevin Estebanez

Una Stroossen - US Munneref 1:0

D'Gäscht vu Munneref hate besser an dëse Match fonnt an haten dann och déi éischt Golchancen. An der 9. an an der 11. Minutt war et de Benamra, deen et mat engem Schoss aus der Distanz probéiert huet. Zweemol konnt de Ralph Schon am Stroossener Gol awer paréieren.

Dono hat Stroossen dunn awer zweemol eng Chance no engem rouende Ball, dee béid Kéiere vum Lourenco an d'Mëtt geschloe gouf. Zweemol koum ee Stroossener mam Kapp un de Ball, mä den Özcan hat keng gréisser Problemer mat de Kappbäll.

No enger hallwer Stonn huet de Golkipp vu Munneref dunn awer eng richteg staark Parad missen auspaken. Et war ee ganz stramme Schoss aus knapp 16 Meter, dee wuel am laangen Eck ageschloen hat.

An der Paus stoung et tëscht béiden Ekippen nach 0:0. Nom Säitewiessel hunn déi 168 Spectateuren dunn awer een éischte Gol gesinn. De Lourenco huet vu lénks geflankt an de Jager huet de flaache Fouss dohinner gehalen, fir de Ball an de Filet ze setzen.

D'Spectateuren hunn nom 1:0 net méi vill Nennenswäertes gesinn, esou dass et schlussendlech beim 1:0 fir d'Lokalekipp bliwwen ass.

© Eugène Thommes

E Sonndeg de Mëtteg um 16 Auer gëtt dann nach am Däich de Match tëscht der Ettelbrécker Etzella an der Victoria Rouspert ausgedroen.