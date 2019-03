E Video op Twitter wëll beweisen, datt de Ball beim 2:0 vum Ronaldo an der Champions-League-Aachtelsfinall awer net mam ganzen Ëmfang hanner der Linn war.

De portugisesche Stiermerstar Ronaldo hat déi al Damm Juve jo quasi eleng an d'Véierelsfinall vun der Champions League geschoss, wéi hien en Dënschdeg déi 3 Goler bei der 3:0-Victoire géint Atlético Madrid geschoss huet. Den Aller hat d'Juve jo mat 0:2 verluer.

Den zweete Ronaldo-Gol war e Kappball ... an et war net direkt kloer, ob e wierklech hanner der Linn war oder net. D'Gollinn-Technik gouf beméit an deen huet bewisen, et war e Gol, well de Ball war an der Luucht hanner der Linn.

Ma stëmmt dat och wierklech? E kuerzen, ganz didaktesch opgebaute Video op Twitter wëll beweisen, datt d'Gollinn-Technik sech geiert huet ... Dem Monteur vum Video no war de Ball net mam vollen Ëmfang hanner der Linn - ergo kee Gol.

Ma Futtball ass jo dacks eng Glawenssaach, also iwwerzeegt Iech selwer ...