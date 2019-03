E Freideg den Owend war déi éischt Partie vum 26. Spilldag an der däitscher Bundesliga.

Hei hat Borussia Mönchengladbach den SC Freiburg op Besuch. Et waren d'Gäscht déi als éischt all Grond haten, fir ze feieren. Si konnten nämlech an der 10. Minutt a Féierung goen duerch de Vincenzo Grifo. De Waldschmidt huet de Ball riets op d'Säit erausginn, wou de Stenzel eng wonnerbar Pass an d'Mëtt gespillt huet op de Grifo, deen de Ball aus knapp 15 Meter eraschéisse konnt.

D'Reaktioun vu Gladbach koum awer séier an zwar nëmme 6 Minutte méi spéit.Den Zakaria huet den Hazard am Strofraum lancéiert an de Belsch huet kuerz virun der Grondlinn de Ball flaach an de Strofraum bruecht an de Pléa konnt de Ball iwwer d'Linn drécken.

Dëst sollten an enger ausgeglachener Partie dann och bis zum Schluss déi zwee eenzeg Goler bleiwen, esou dass béid Ekippe sech um Enn mat engem 1:1 trennen.