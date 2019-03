E Freideg den Owend waren nees e puer Lëtzebuerger Futtballer am Ausland am Asaz.

Den FC Metz wënnt e Freideg den Owend an der Ligue 2 mat 3:0 géint den FC Chamois Niortais. Den Diallo, de Gakpa an de Boulaya hunn d'Goler geschoss. De Lëtzebuerger Nationalspiller Laurent Jans huet allerdéngs déi 90 Minutte missen op der Bänk Plaz huelen.

De Christopher Martins huet e Freideg den Owend dann awer 90 Minutte fir seng Ekipp Troyes an der Ligue 2 gespillt. D'Ekipp vum Lëtzebuerger kënnt um Enn awer net iwwer een 0:0 eraus. Den Touzghar hat fir Troyes an der 14. Minutt een Elefmeter verschoss.

De Vincent Thill konnt sech dann awer e Freideg an der 3. franséischer Liga iwwer eng Victoire freeën. Seng Ekipp wënnt nämlech mat 3:0 géint US Quevilly. De jonke Lëtzebuerger huet an der 49. Minutt fir d'3:0-Schlussresultat gesuergt.