Suite vum 26. Spilldag am däitsche Futtball-Championnat, wou sech Leipzig 1:0 op Schalke duerchgesat huet. Wolfsburg huet héich géint Düsseldorf gewonnen.

Schalke – Leipzig 0:1

Huub Stevens a Mike Büskens – esou heeschen déi nei Trainere vun S04. No der Entloossung huet deemno dierfen op d’Reaktioun vun den “Knappen” dierfe gespaant sinn; ëmmerhin hat ee mat RB Leipzig net deen einfachste Géigner virun der Broscht. Et war d'Heemekipp, déi mat 100 an dës Partie gestart ass.

No 3 Minutten hat nämlech den Uth well op 1:0 gesat, ma den Ex-Hoffenheimer stoung bei sengem Schoss awer am Abseits. Eng kleng Véierelstonn war gespillt, wéi den Timo Werner fir seng Faarwe markéiere konnt, esou goung et mam 1:0 fir de Gaascht an d'Kabinnen.

Den 2. Duerchgang ass u Schalke gaangen, ouni datt déi Blo awer ee Gol fanne konnten. Esou muss den hollänneschen Trainer Huub Stevens am éischte Match déi éischten Defaite astiechen.

Stuttgart – Hoffenheim 1:1

Am Duell vun den direkten Noperen ass et fir d’Heemekipp ëm wichteg Punkte géint den Ofstig gaangen; iwwerdeems wollt d’TSG mat engem Dräier erëm méi no un d’Europa-Plaze kommen.

Deementspriechend haart war de Match och ëmkämpft. Eréischt an der 42. Minutt ass deen 1. Gol gefall, dat no engem Rietsschoss vum Kramaric. Nom der Paus konnten d'Gäscht awer ausgläichen an et war ausgerechent de vun Hoffenheim ausgeléinten Zuber, dee Stuttgart den Ausgläich geséchert huet.

Stuttgart hat an der 3. Minutt vun der Nospillzäit d'Chance op de Lucky Punch, ma um Enn hu béid Ekippe sech missen d'Punkten deelen.

Augsburg – Hannover 3:1

Béid Ekippen hunn an dësem Match missen op eng Victoire spillen, fir ee Befreiungsschlag ënnen eraus ze realiséieren. D'Gäscht aus Niedersachsen sinn deementspriechend gutt an d'Partie komm. An der 8. Spillminutt konnt de Weydandt seng Faarwe mat 1:0 a Féierung käppen.

Nom Téi huet et bis an d'65. Minutt gedauert, éier Augsburg duerch de Cordova ausgläiche konnt. 12 Minutte viru Schluss huet den FCA nach een drop gesat, no engem direkte Fräistouss vum Schmid. An der 86. Spillminutt huet den Hahn dunn den 3:1 geschoss an domat fir d'Entscheedung gesuergt.

Wolfsburg – Düsseldorf 5:2

Zwou Ekippen, déi an de leschte Wochen net nëmme flotte Futtball presentéiert hunn, ma och nach punkte konnten, stounge sech an der “Autostadt” géigeniwwer.

Genee 30 Minutten huet et gedauert bis den 1. Gol an dëser Partie gefall ass. Et war ee Fräistouss mat vill Gefill, deen den Ayhan aus ronn 20 Meter verwandelt huet. Just 4 Minutten drop konnt de Mehmedi awer op Wolfsburger Säit ausgläichen. 1:1 no 45. Spillminutten.

An der 2. Hallschecht huet et du Goler gereent. An der 54. Spillminutt huet de Weghorst markéiert, an der 57. de Knoche an an der 59. Minutt nach eng Kéier den Hollänner Weghorst. Op der Stonn stoung et also 4:1.

Den Düsseldorfer Stiermer Raman huet den Uschlossgol fir d'Fortuna an der 66. Spillminutt geschoss, deen ass awer net duerchgaangen fir de Match nach ëmzedréinen. Ee weidere Gol konnt nämlech de Weghorst an der 88. Spillminutt markéieren an deemno d'Partie entscheeden.

Berlin – Dortmund: 18h30

Éier d’Bayern e Sonndeg doheem géint Mainz untrieden, hat de BVB d’Méiglechkeet, fir mat engem Dräier an der Haaptstad virzeleeën. Ma och d’Berliner wollte virum eegene Public punkten, deemno konnt ee sech eng ëmkämpfte Partie erwaarden.

Dës Partie gëtt um 18 Auer 30 ugepaff.