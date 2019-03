Um 28. Spilldag vun der La Liga konnt sech Real Madrid mat 2:0 géint Celta Vigo behaapten. Ee geckege 4:3 hu sech WestHam an Huddersfield gebueden.

La Liga

Real Madrid – Celta Vigo 2:0

Beim 1. Match vum neien an alen Trainer vu Real, dem Zinédine Zidane, konnten déi Kinneklech eng 2:0-Victoire géint Celta Vigo feieren.

Am 1. Duerchgang hu sech d'Madrilenen awer nach schwéier gedoen. Nom Téi an der 62. Spillminutt huet dunn den, ënnert dem Ex-Trainer Solari aussortéierten, Isco den erléisenden 1:0 markéiert. Knapp 10 Minutten drop war et de Waliser Bale, dee mat sengem 2:0 den Deckel op de Match geluecht huet.

Athletic Club – Atletico Madrid 18h30

Premier League

WestHam – Huddersfield Town 4:3

Fréi sinn d'Hammers duerch een Eelfter vum Noble a Féierung gaangen, ma just 2 Minutten drop konnt de Bacuna fir Huddersfield ausgläichen. No 30 Minutten ass de Gaascht duerch de Grant an Avantage komm, esou goung et mat 1:2 aus der Siicht vun der Heemekipp an d'Paus.

Huddersfield war och am 2. Duerchgang ufanks gutt an huet an der 65. Minutt, op en Neits duerch de Grant, ee Gol markéiert. Eng Véierelstonn viru Schluss hunn d'Hammers virum eegene Public opgedréint an nach 3 Goler geschoss a sou mat d'Victoire kloer gemaach. An der 76. Minutt war et den Italiener Ogbonna mam 3:2. 6 Minutte virus Schluss huet dunn den Hernandez den Ausgläich a genee an der 90. souguer nach de 4:3 geschoss.

Ee geckege Match mat 7 Goler goung soumat op een Enn.

Burnley – Leicester 1:2

Déi 3 Punkte konnt sech Leicester auswäerts zu Burnley sécheren, dat nodeems de Maddison seng Faarwen an der 33. Minutt an Avantage brénge konnt. Ma d'Heemekipp soll awer nëmme 5 Minutten duerno den Ausgläich geléngen, soudatt et mat engem 1:1 an d'Paus goung.

De Schlusspunkt huet dunn an der 90. Spillminutt de Morgan mat sengem 2:1 fir Leicester gesuergt.

Serie A

Spal – Roma 2:1

No der 2:0-Defaite vun der Roma géint Spal an der Hironn hunn d'Réimer och de Réckmatch verluer. An der 22. Spillminutt huet de Fares den 1:0 fir d'Heemekipp geschoss an duerno goufen et zwee Eelefter: Deen 1. krut d'Roma an der 53., deen de Perotti verwandelt huet. An der 60. Spillminutt krut dunn d'Heemekipp ee Penalty zougesprach.

Dëser Aufgab huet sech de Petagna ugeholl, deen domat Spal 2:1 geséchert huet.

Ligue 1

Caen – Saint-Etienne 20h00

