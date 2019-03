E Samschdeg am fréien Owend konnt d'Amicale Steesel den Titel vun der Coupe souverän géint de Gréngewald verdeedegen.

No enger ufanks spannender a géint der Enn hinn dach eesäiteger Partie ka sech Steesel an der LaLux Ladies Coupe-Finall mat 83:57 géint de Gréngewald behaapten. An der Hallschecht stoung et well 46:31 fir d'Amicale - ee Score, deen am weidere Verlaf vun der Partie d'Victoire vu Steesel sollt ënnersträichen.

Resumé vum Match

E Samschdeg am fréien Owend stounge sech an der Coque déi ganz erfueren Dammeformatioun vun der Amicale Steesel an déi méi onerfueren Ekipp aus dem Gréngewald géigeniwwer. Steesel wollt säin Titel vum leschte Joer verdeedegen, iwwerdeems huet sech fir déi Hueschterter Dammen d’Chance gebueden, den éischten Titel an der Veräinsgeschicht ze gewannen.

Zimlech gutt ass et fir den Underdog vun Hueschtert lassgaangen. Den 1. Quarter konnte si mat 19:13 fir sech entscheeden. Ma am 2. Véierel huet de Coach Herrmann Paar vum Gréngewald op eng Zon opgestallt, wat der Amicale an d'Kaarte gespillt huet. Den 33 Punkte vun de Steeseler Damme konnten de Gréngewald näischt entgéintsteieren. Deemno goung et mat engem relativ däitleche Score vun 46:31 op den Téi.

© Screenshot

Déi sëlleche Supporter vum Gréngewald hunn hir Dammen awer kämpfe gesinn, well se koume ganz gutt aus de Kabinnen. D'Ufanks-Euphorie huet awer net laang ugehalen: D'Ekipp vum Coach Keiser war op dësem Owend dann ze staark, datt de Match nach eng Kéier gedréint sollt ginn.

Am 3. Quarter war et dunn eng däitlech Ugeleeënheet, dësen ass nämlech mat 26:13 fir d'Steeseler Dammen ausgaangen. De grousse Problem am Spill vum Gréngewald war d'Defense: D'Amicale huet gemaach, wat se wollt an och déi 50/50-Situatiounen am Match hunn dem Coach Keiser seng Dammen all, mat der néideger Reussite, fir sech entscheet.

Dobäi koum dann och nach eng immens gutt Trefferquot vun de Mof-Gielen, soudatt et fir de Gréngewald ëmmer méi schwéier gouf. Ronn 4 Minutte viru Schluss am 4. Quarter war der Amicale d'Victoire net méi ze huelen - dat wosst och de René Keiser.

© Screenshot

Am leschte Véierel wosste béid Formatiounen, wéi de Match géif ausgoen. Dëse goung schliisslech mat 13:11 fir de Gréngewald op een Enn. Och wann d'Resultat vun 83:57 um Enn eng däitlech Sprooch schwätzt, musse sech d'Dammen aus dem Gréngewald fir dës Leeschtung net schummen.