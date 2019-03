D’Finall e Samschdeg an der Coque huet gehal, wat se versprach huet a war vun der éischter bis zu der leschter Minutt ganz spannend.

D'Amicale Steesel ass ganz gutt an de Match komm, war an der Hallschecht souguer vir, ma um Enn sollt d'Etzella Ettelbréck awer d’Iwwerhand halen an den Titel kloermaachen. D’Ekipp aus dem Däich konnt sech mat 81:72 géint Steesel duerchsetzen.

Resumé vum Match

An der Coque gouf den 3214 Spectateuren ee flotte Match gebueden, wou déi aktuell wuel stäerksten Ekipp vun Ettelbréck op den Titelverdeedeger vu Steesel getraff ass. D’Amicale ass jo an de leschten zwee Joer all Kéiers als Gewënner vun der Finall ervirgaangen. Trotzdem war de Virjores-Gewënner géint Ettelbréck an der Roll vum Underdog.

An déi Roll schéngt dem Titelverdeedeger exzellent gepasst ze hunn, well et waren nämlech déi Steeseler, déi am 1. Quarter dominéiert a schéine Basket gebueden hunn. Mat engem Avantage vun 21:13 sinn déi éischten 10 Minutten op een Enn gaangen.

Etzella ass bekannt dofir, eng breet Bänk ze hunn an ëmmer kënnen op dës Spiller zeréckzegräifen. Steesel dogéint ass dës Saison net esou breet opgestallt, ma op hir Back-Up-Spiller Hoeser, Scholtes a Molitor kann de Steeseler Coach awer zielen. D'Roll vum Underdog huet der Amicale dunn och am 2. Véierel gutt geschmaacht. Och hei huet sech Ettelbréck extrem schwéier gehat, huet zerfuere gespillt a konnt deemno kee Run vun e puer Punkte maachen.

Mat enger verdéngter Avance fir Steesel vu 7 Punkten ass et an d'Paus gaangen. Den 2. Quarter konnt Ettelbréck wuel mat 18:17 wannen, dat huet awer näischt doru geännert, datt si hirer Favoritteroll bis zu dësem Ament net gerecht gi sinn. 38:31 fir d'Amicale stoung deemno op der Tafel.

An der Hallschecht muss den Ettelbrécker Coach wuel déi richteg Wierder fonnt hunn, well d'Etzella am 2. Duerchgang lues a lues erwächt an un d'Amicale erukomm ass. Dee Basket, deen een an der lescht vun deene Bloe gewinnt war, konnte si awer nach ëmmer net op de Parquet bréngen.

Den Topscorer nom 3. Quarter bei der Etzella war de Coleman mat 24 Punkten - bei Steesel hat den Henry 15 Punkten op der Tafel stoen. De Melcher hat der 11 an den Early Jr. 12.

Et huet een och gespuert, datt Steesel liicht nogelooss huet a virun allem och op weider Punkte vum Melcher gebraucht huet. D'Supporter vun der Etzella konnten iwwerdeems positiv op d'Schlussphas kucken, well hir Ekipp de Match gedréint a vun deem Ament un d'Féierung iwwerholl huet. Den 3. Véierel goung mat 24:13 fir d'Etzella op en Enn.

Och am 4. Quarter gouf ëm all Punkt gekämpft an d'Spectateuren hunn op béide Säite flott Schëss gesinn. Virun allem bei der Etzella ass et besser gelaf, soudatt dem Coach Basic seng Ekipp dëse mat 26:21 gewanne konnten.

Um Enn ass d'Etzella dunn awer senger Favoritteroll gerecht ginn a konnt deemno Revanche huelen, fir déi verluere Coupefinall vum leschte Joer.