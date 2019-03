E Samschdeg huet d'Eléonora Molinaro huet an der Halleffinall vum ITF-Tournoi zu Gonesse mat 6:2 a 6:1 géint d'Priscilla Heise aus Frankräich gewonnen.

An der Finall e Sonndeg kritt et dat jonkt Nowuesstalent mat der Spuenierin Rebeka Masarova ze dinn. Domat huet d'Molinora no gudde Leeschtungen an de leschte Matcher op en Neits hir exzellent Form ënner Beweis gestallt.