Um leschte Spilldag vum Six Nations konnt Wales no der Victoire géint Irland de Grand Slam kloermaachen.

Wales – Irland 25:7

Mat dësem Succès konnt Wales déi 5. Editioun vum Six-Nations gewannen. An der Partie géint Irland stoung et fir den Téi am Principality Stadium scho 16:0.

An den zweete 40. Minutte konnt Iralnd zwar punkten, gouf der Ekipp vu Wales awer net méi geféierlech. Deemno war d'Freed bei de Waliser grouss.

© afp

Italien – Frankräich 14:25

Am Stadio Olmpico zu Roum kruten d'Spectateuren eng flott Partie gebueden. De Match war relativ ausgeglach, mee d'Fransouse si mat engem 10:6 zu hire Gonschten an d'Paus gaangen.

Italien wollt doheem virum eegene Public awer net esou séier opginn an huet Frankräich gefuerdert. Um Enn konnt d'Ekipp ronderëm de Romain Ntamack mat 25:14 wannen.

© afp

England – Schottland: um 18 Auer