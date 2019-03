E Samschdeg ware Lëtzebuerger Sportlerinnen an der däitscher Basket-Bundesliga an an der 2. Handball-Bundesliga am Asaz.

D'Tina Welter huet mat senger Ekipp Vfl Waiblingen auswäerts zu Nürtingen an der 2. däitscher Handball-Bundesliga mat 28:31 de Kierzere gezunn. D'Lëtzebuergerin konnt bei der Defaite ëmmerhi 5 perséinlech Goler markéieren. An der däitscher Basket-Bundesliga bei den Damme war e Samschdeg d'Magalie Meynadier am Asaz. D'Lëtzebuergerin konnt awer näischt géint eng däitlech Néierlag vun hiren Angels an der Partie géint Chemnitz ausriichten. Um Enn steet eng 80:63-Defaite op der Tafel.