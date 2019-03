An der 2. Halleffinall konnt sech den Dominic Thiem géint de Milos Raonic duerchsetzen. Bei den Dammen heescht d'Finall Kerber géint Andreescu.

Hären

An enger enorm spannender Partie konnt sech den Dominic Thiem géint de Milos Raonic duerchsetzen. Spannend, well déi éischt zwee Sätz an den Tiebrake gaange sinn. Den éischte Saz konnt sech de Éisträicher Thiem mat 7:6 (7:3) behaapten, éier de Kanadier Raonic den 2. Saz mat 7:6 (7:3) fir sech entscheede konnt. Am leschten decisive Saz soll den Thiem déi méi roueg Hand hunn a schliisslech mat 6:4 gewannen.

Déi zweet Halleffinall war vun enger Blessur vum Rafael Nadal gepräägt. De Spuenier säi Knéi huet gestreikt, soudatt hie géint de Roger Federer Forfait erkläre misst.

© afp

Dammen

D'Angelique Kerber steet no hirem 6:2 a 6:4 Succès géint d'Belinda Bencic an der Finall. Déi Däitsch huet der Schwäizerin an zwee Sätz keng Chance gelooss.

© afp

An der Finall trëfft si op d'Bianca Andreescu. D'Kanadierin konnt an dräi Sätz mat 6:3, 2:6 a 6:4 géint d'Elina Svitolina gewannen.