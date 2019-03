Am norwegesche Vikersund sinn e Samschdeg d'Ekippen ëm den Titel gesprongen, dësen gëtt awer réischt e Sonndeg entscheet.

Beim Schifléien an Norwegen gouf et eng Victoire fir d'Team aus Slowenien. E bëssen iwwerraschend konnten d'Slowene sech virun Däitschland an Éisträich behaapten.

E Sonndeg da steet dat decisiivt Sprangen un, wou sech och entscheet, wien dëst Joer de General vum "Raw Air" gewënnt.