Am Massestart bei den Dammen koumen hannert der Italienerin Dorothea Wierer, d'Ekaterina Yurlova-Percht an d'Denise Herrmann op d'Plazen 2 an 3.

Um Sonndeg war de leschten Dag vun der Biathlon-WM an do war et d'Fro wee sech an der Kinneksdisziplin Massestart duerchsetze konnt. Bei den Dammen konnt sech d'Italienerin Dorothea Wierer méi oder manner souverän duerchsetzen. Virum leschte Schéissen hat et e grousse Virsprong mee huet sech do nach eng kéier zwee Feeler geleescht an hat et nach eng kéier spannend gemaach. Mee d'Russin Ekaterina Yurlova-Percht konnt de Réckstand net méi ganz ophuelen a koum mat engem Réckstand vu ronn 5 Sekonnen op d'Arrivée. Och dat Däitscht Denise Herrmann hat vun hannen nach eng kéier uerdentlech Drock gemaach mee krut vun deenen 2 kee méi ageholl a koum mat engem Retard vu ronn 15 Sekonnen als 3. op de Podium.

© afp

Bei den Hären gewënnt den Italiener Dominik Windisch mat engem Virsprong vun 22,8 Sekonnen op de Fransous Antonin Guigonnat an drëtten gouf den Éisträicher Julian Eberhard. Virum leschte Schéissen war nach de Russ Garanichev a Féierung mee huet do 4 Feeler geschoss an ass wäit zeréck gefall. Den eigentleche Favorit, Johannes Thingnes Boe, hat sech 7 Feeler geleescht a koum net iwwert déi 13. Plaz eraus.