Bei den Dammen konnt sech am Rieseslalom nees eng kéier d'Mikaela Shiffrin virun der grousser Iwwerraschung aus Neuseeland dem Alice Robinson duerchsetzen.

Bei den Hären war et de leschte Slalom an domadder och déi allerlescht Course vun dëser Saison déi zu Soldeu an Andorra gefuer gouf. An do ass et de jonke Fransous, Clement Noel, dee sech haptsächlech no engem ganz staarken éischte Laf géint d'Konkurrenz duerchsetze konnt. Op déi zweet Plaz koum no engem ganz staarken 2. Laf de Manuel Feller aus Éisträich mat engem Réckstand vun 18 Honnertstel. Drëtten gouf de Schwäizer Daniel Yule op 83 Honnertstel.

Bei den Dammen war déi lescht Course e Rieseslalom an et war alt nees eng kéier d'Amerikanerin Mikaela Shiffrin wat sech ganz souverän seng 17. Victoire an dëser Saison konnt sécheren. Fir déi absolut Iwwerraschung huet dat 17 joer jonk Megatalent aus Neiséiland gesuergt dat no 2 ganz staarke Leef mat engem Retard vun 0,3 Sekonnen op déi 2. Plaz gefuer ass. Drëtten gouf d'Petra Vlhova aus der Slowakei mat engem Retard vun 41 Honnertstel.